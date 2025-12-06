Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina más vista y es su mejor thriller psicológico

Luciana, interpretada por Macarena Achaga, es una joven que atraviesa una cadena de tragedias familiares. Cada pérdida parece responder a un patrón difícil de ignorar, y esa acumulación de muertes alimenta en ella la convicción de que nada ocurre por casualidad. Achaga sostuvo su papel desde la fragilidad emocional, pero también desde una determinación casi obsesiva por encontrar respuestas. Esa dualidad permitió que el público conectara con su lucha interna y que cada paso de su búsqueda se sintiera genuino.

El antagonista, un prestigioso escritor interpretado por Diego Peretti, se convirtió en el eje de la sospecha. Su personaje, calculador, inteligente y dueño de un poder simbólico y emocional sobre quienes lo rodean, aportó una presencia inquietante. Peretti ya había transitado roles de ambigüedad moral, pero aquí profundizó en la idea del manipulador frío, capaz de ocultar intenciones detrás de una aparente cordialidad. Esa complejidad volvió indispensable su figura dentro de la historia.

El tercer vértice del triángulo dramático aparece con el periodista encarnado por Juan Minujín. Su personaje no se limita a escuchar la denuncia de Luciana: se adentra en un terreno donde cada certeza se transforma rápidamente en duda. Ese desplazamiento constante entre la búsqueda de la verdad y la manipulación de los hechos permite que la película mantenga un pulso narrativo difícil de anticipar.

El elenco de la película con Diego Peretti en Netflix

Diego Peretti

Juan Minujín

Macarena Achaga

Mónica Antonópulos

Guillermo Arengo

Romina Pinto

Pedro Merlo

Santiago Achaga

Ornela D'elia

Juanita Reale

Un fin de semana ideal para ver este thriller

La película se convirtió en una opción perfecta para quienes buscan un relato intenso sin necesidad de invertir demasiadas horas. Con menos de dos horas de duración, La ira de Dios ofreció un ritmo firme y una propuesta clara: tensionar al espectador desde el primer minuto hasta el último. La presencia de Macarena Achaga, Juan Minujín y especialmente Diego Peretti en Netflix reforzó la idea de que el cine argentino puede lograr thrillers psicológicos capaces de competir con producciones internacionales.

La ira de Dios es, en definitiva, una película que se sostiene en la tensión emocional, en el misterio y en la interpretación de su elenco. Su regreso al radar de los usuarios confirma que algunas historias encuentran su verdadero momento tiempo después de su lanzamiento.

Tráiler oficial de "La ira de Dios" en Netflix