Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina más vista y es su mejor thriller psicológico
La presencia de Diego Peretti en Netflix impulsa a recuperar este thriller argentino que se convirtió en la película más vista del momento.
Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina más vista y es su mejor thriller psicológico. (Foto: Archivo)
Diego Peretti volvió a llamar la atención de los usuarios de Netflix en un fin de semana en el que las búsquedas de contenido nacional crecieron como pocas veces. Aunque el catálogo de la plataforma ofrece producciones muy variadas, un film argentino basado en un libro se transformó en una de las opciones más comentadas.
Se trata de "La ira de Dios", un thriller psicológico que mezcla secretos familiares, tragedias encadenadas y un clima inquietante que atrapó a espectadores en varios países desde su estreno global. La película, dirigida por Sebastián Schindel y protagonizada por DiegoPeretti, Macarena Achaga y Juan Minujín, surgió de la novela La muerte lenta de Luciana B., escrita por Guillermo Martínez. Su llegada al streaming marcó un punto de inflexión para quienes buscaban una historia breve, intensa y cargada de tensión dramática.
En esta relectura detallada, se abordan los elementos que hicieron que esta producción resurja dentro de la plataforma, por qué la figura de Peretti suma un valor determinante y qué aspectos del relato literario impactaron en su adaptación audiovisual. También se examina el modo en que la película utilizó el suspenso como motor narrativo, y cómo cada personaje cumplió un rol decisivo en la construcción de un clima que se vuelve más oscuro a medida que avanza la trama.
De qué trata "La ira de Dios" en Netflix
Basada en la novela La muerte lenta de Luciana B., de Guillermo Martínez, la película heredó un espíritu literario que se transformó en uno de sus mayores atractivos. Martínez, reconocido por sus relatos policiales y por abordar el misterio desde una perspectiva racional, construyó una historia en la que el azar, las coincidencias y las motivaciones ocultas definieron el destino de sus personajes. Esa tensión entre la lógica y la fatalidad se trasladó al film con precisión.
Luciana, interpretada por Macarena Achaga, es una joven que atraviesa una cadena de tragedias familiares. Cada pérdida parece responder a un patrón difícil de ignorar, y esa acumulación de muertes alimenta en ella la convicción de que nada ocurre por casualidad. Achaga sostuvo su papel desde la fragilidad emocional, pero también desde una determinación casi obsesiva por encontrar respuestas. Esa dualidad permitió que el público conectara con su lucha interna y que cada paso de su búsqueda se sintiera genuino.
El antagonista, un prestigioso escritor interpretado por Diego Peretti, se convirtió en el eje de la sospecha. Su personaje, calculador, inteligente y dueño de un poder simbólico y emocional sobre quienes lo rodean, aportó una presencia inquietante. Peretti ya había transitado roles de ambigüedad moral, pero aquí profundizó en la idea del manipulador frío, capaz de ocultar intenciones detrás de una aparente cordialidad. Esa complejidad volvió indispensable su figura dentro de la historia.
El tercer vértice del triángulo dramático aparece con el periodista encarnado por Juan Minujín. Su personaje no se limita a escuchar la denuncia de Luciana: se adentra en un terreno donde cada certeza se transforma rápidamente en duda. Ese desplazamiento constante entre la búsqueda de la verdad y la manipulación de los hechos permite que la película mantenga un pulso narrativo difícil de anticipar.
El elenco de la película con Diego Peretti en Netflix
Diego Peretti
Juan Minujín
Macarena Achaga
Mónica Antonópulos
Guillermo Arengo
Romina Pinto
Pedro Merlo
Santiago Achaga
Ornela D'elia
Juanita Reale
Un fin de semana ideal para ver este thriller
La película se convirtió en una opción perfecta para quienes buscan un relato intenso sin necesidad de invertir demasiadas horas. Con menos de dos horas de duración, La ira de Dios ofreció un ritmo firme y una propuesta clara: tensionar al espectador desde el primer minuto hasta el último. La presencia de Macarena Achaga, Juan Minujín y especialmente Diego Peretti en Netflix reforzó la idea de que el cine argentino puede lograr thrillers psicológicos capaces de competir con producciones internacionales.
La ira de Dios es, en definitiva, una película que se sostiene en la tensión emocional, en el misterio y en la interpretación de su elenco. Su regreso al radar de los usuarios confirma que algunas historias encuentran su verdadero momento tiempo después de su lanzamiento.