Condenaron al expolicía jubilado que mató a su vecino por el volumen de la música en Navidad
La jueza dio a conocer la pena contra Rafael Horacio Moreno por el crimen de Sergio Díaz en Lomas del Mirador. Además, le prohibió portar armas por una década.
La Justicia de La Matanza dictó sentencia contra Rafael Horacio Moreno, el expolicía de 75 años que asesinó a su vecino Sergio David Díaz durante los festejos de Navidad de 2023. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, a cargo de la jueza Lucila Pacheco, lo condenó a ocho años y seis meses de prisión e inhabilitación por diez años para la tenencia y portación de armas de fuego.
Moreno ya se encontraba detenido desde el día del crimen. Tras el veredicto del jurado popular, que lo halló culpable de homicidio culposo y portación ilegal de arma de guerra, la jueza rechazó el pedido de la defensa para que cumpliera la pena en su domicilio.
El hecho ocurrió la madrugada del 25 de diciembre, en Acevedo al 4100, cuando Díaz, chofer de la Línea 109, celebraba la Navidad junto a familiares y amigos. Cerca de las 6 de la mañana, Moreno cruzó la calle para exigir que bajaran el volumen de la música.
Testigos aseguraron que el ex policía advirtió que “la cosa va a terminar mal” si no lo escuchaban. La discusión escaló rápidamente y, cuando Díaz y otro hombre intentaron calmarlo, Moreno cargó su arma y disparó a muy corta distancia.
El tiro impactó en el abdomen de la víctima, que fue trasladada al hospital, pero murió poco después por la gravedad de la herida.
Tras el disparo, el acusado se refugió en su casa. Vecinos y familiares reaccionaron con violencia y arrojaron piedras contra la vivienda. Cuando llegó la Policía, Moreno se entregó y confesó: “Yo soy el que le pegó el tiro”, aunque argumentó que actuó en defensa propia. Entregó un revólver calibre .38, con el que quedó detenido.
Los argumentos del juicio y el rol del jurado popular
El fiscal Sergio Antín había solicitado una condena por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero el jurado popular consideró que se trató de un homicidio culposo. También lo declararon culpable de portación ilegal de arma de guerra.
La jueza Pacheco rechazó otorgarle prisión domiciliaria basándose en un informe psicológico que describió a Moreno con:
Mecanismos defensivos inmaduros
Tendencia a reaccionar de forma impulsiva ante situaciones adversas
Agresividad oculta, con riesgo de reacciones violentas bajo presión
El reclamo de justicia de la familia de la víctima
Sergio Díaz tenía 40 años, estaba casado y era padre de un niño de siete años, que en ese momento se encontraba en La Rioja con su madre. Su familia expresó disconformidad con el fallo y sostiene que “no fue un accidente”, sino que Moreno “se cruzó a matar”.