Condenaron al expolicía jubilado que mató a su vecino por el volumen de la música en Navidad. 

El tiro impactó en el abdomen de la víctima, que fue trasladada al hospital, pero murió poco después por la gravedad de la herida.

el-fiscal-pidio-la-prision-preventiva-para-el-policia-retirado-que-asesino-a-su-vecino-por-el-volumen-de-la-musica-foto-tn-lk56ktiavrgvlmlh6r4x23rd7aavif Rafael Horacio Moreno, el expolicía de 75 años.

Tras el disparo, el acusado se refugió en su casa. Vecinos y familiares reaccionaron con violencia y arrojaron piedras contra la vivienda. Cuando llegó la Policía, Moreno se entregó y confesó: “Yo soy el que le pegó el tiro”, aunque argumentó que actuó en defensa propia. Entregó un revólver calibre .38, con el que quedó detenido.

Los argumentos del juicio y el rol del jurado popular

El fiscal Sergio Antín había solicitado una condena por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero el jurado popular consideró que se trató de un homicidio culposo. También lo declararon culpable de portación ilegal de arma de guerra.

La jueza Pacheco rechazó otorgarle prisión domiciliaria basándose en un informe psicológico que describió a Moreno con:

Mecanismos defensivos inmaduros

Tendencia a reaccionar de forma impulsiva ante situaciones adversas

Agresividad oculta, con riesgo de reacciones violentas bajo presión

rafael-horacio-moreno-de-75-anos-baleo-en-el-pecho-y-mato-a-su-vecino-sergio-david-diaz-de-40-en-lomas-del-mirador-foto-tn-3STW3VBQ7NCRDBOBW7R7Y5P2TE Rafael Horacio Moreno, de 75 años, baleó en el pecho y mató a su vecino Sergio David Díaz, de 40, en Lomas del Mirador.

El reclamo de justicia de la familia de la víctima

Sergio Díaz tenía 40 años, estaba casado y era padre de un niño de siete años, que en ese momento se encontraba en La Rioja con su madre. Su familia expresó disconformidad con el fallo y sostiene que “no fue un accidente”, sino que Moreno “se cruzó a matar”.