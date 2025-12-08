Le soltó la mano: Larissa Riquelme confirmó la separación de Jonathan Fabbro, preso por abuso sexual

La noticia sacudió a Paraguay, a la Argentina: Larissa Riquelme anunció con un video que se separó de Jonathan Fabbro después de 14 años de relación.
La modelo sorprendió a todos con un mensaje profundo y contundente, en el que dejó entrever que su vida acaba de dar un giro inesperado y que su presente tiene poco que ver con el pasado que defendió durante más de una década.
Riquelme, de 40 años, empezó diciendo que atraviesa un momento de enorme crecimiento personal. “Hoy me siento feliz, contenta, me siento satisfecha, que estoy logrando mis sueños, mis objetivos. Estoy enfocada en mis laburos, en mejorar, en crecer”, aseguró ante sus millones de seguidores. Fue apenas el comienzo de una declaración que ya generó cientos de reacciones y especulaciones.
El anuncio llega en un contexto delicado: Fabbro, exjugador de River y Boca, permanece condenado a 14 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina y ahijada menor de edad, que luego fue elevado a 2 años más por una apelación de la defensa. Durante años, Larissa lo visitó, lo acompañó, lo defendió públicamente y sostuvo su inocencia. Pero ahora, todo es distinto. La modelo decidió cortar el vínculo definitivamente y lo comunicó sin rodeos.
“Me estoy a punto de recibir, terminando la facultad, como cronista deportiva”, explicó. “Quiero ver qué estudios puedo hacer el año que viene. Estoy enfocadísima con todos los programas de deportes, estoy con las redes sociales, estoy soltera, feliz, retomando muchas cosas en mi vida”.
La declaración fue larga, emocional y muy medida. No dio detalles concretos del quiebre, no habló del último tiempo, no mencionó si hubo un episodio definitivo ni si algo cambió en su postura respecto a la causa judicial. Pero sí dejó en claro que su vida tomó otro rumbo.
En el cierre del video, y en un tono que generó aún más curiosidad, lanzó una frase que ya es viral: “Entonces empecemos primero a querernos nosotros mismos para que después los demás nos acepten como somos. ¿Qué quieren saber?”
La modelo solo adelantó que está “retomando muchas cosas importantes”, pero no reveló cuáles, lo que si resaltó al pasar "estoy soltera", confirmando el fin de ese vínculo. A su ex aún le quedan varios años de prisión.