Le soltó la mano: Larissa Riquelme confirmó la separación de Jonathan Fabbro, preso por abuso sexual

“Me estoy a punto de recibir, terminando la facultad, como cronista deportiva”, explicó. “Quiero ver qué estudios puedo hacer el año que viene. Estoy enfocadísima con todos los programas de deportes, estoy con las redes sociales, estoy soltera, feliz, retomando muchas cosas en mi vida”.

La declaración fue larga, emocional y muy medida. No dio detalles concretos del quiebre, no habló del último tiempo, no mencionó si hubo un episodio definitivo ni si algo cambió en su postura respecto a la causa judicial. Pero sí dejó en claro que su vida tomó otro rumbo.

image

En el cierre del video, y en un tono que generó aún más curiosidad, lanzó una frase que ya es viral: “Entonces empecemos primero a querernos nosotros mismos para que después los demás nos acepten como somos. ¿Qué quieren saber?”

La modelo solo adelantó que está “retomando muchas cosas importantes”, pero no reveló cuáles, lo que si resaltó al pasar "estoy soltera", confirmando el fin de ese vínculo. A su ex aún le quedan varios años de prisión.