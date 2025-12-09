Causa Cuadernos: el Tribunal reanudó el juicio con la lectura de nuevas acusaciones por cartelización
El proceso judicial se reanudó con el tramo conocido como “La Camarita”. El expediente analiza el funcionamiento de la Cámara Argentina de Empresas Viales y su presunto rol en el direccionamiento de contratos de obra pública.
Se reanuda el juicio por la causa Cuadernos. (Foto: captura YouTube @pjn)
El Tribunal Oral Federal 7 completó este jueves la lectura de la acusación principal contra Cristina Kirchner y los demás imputados por asociación ilícita en lacausa Cuadernos. Este martes, el proceso se reanudó con la exposición del tramo conocido como “La Camarita”, donde se investiga la cartelización de la obra pública vial durante los gobiernos kirchneristas.
El expediente analiza el funcionamiento de la Cámara Argentina de Empresas Viales y su presunto rol en el direccionamiento de contratos de obra pública.
El tribunal, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, debió modificar el cronograma luego de que la defensa de Julio De Vido intentara recusar a uno de los jueces. El planteo fue rechazado la semana pasada, permitiendo retomar el ritmo normal del juicio.
El nuevo esquema de audiencias dispone que los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre se leerán los capítulos centrales de la acusación del Ministerio Público Fiscal, encabezado por Fabiana León. En esas jornadas se abordarán:
El inicio de la causa
La descripción de los hechos
Los descargos de los imputados
Los acuerdos de colaboración
La valoración de la prueba
También se incorporará la contestación vinculada al expediente sobre cartelización de la obra pública civil.
Qué ocurrirá antes de la feria judicial
El 23 de diciembre, justo antes del receso, se escucharán los requerimientos de la Fiscalía Federal N°4 sobre los expedientes conexos conocidos como “Trenes” y “Corredores Viales”, donde se investigan presuntas maniobras irregulares en peajes y transporte ferroviario.
La expresidenta Cristina Kirchner y su abogado, Carlos Beraldi, siguen el proceso de forma virtual.
Qué sostiene la acusación en la causa Cuadernos
La acusación fiscal afirma que Cristina Kirchner y exfuncionarios de su gobierno ejecutaron “un plan integral” para recaudar dinero ilegal de empresarios de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficios estatales.
El fiscal Carlos Stornelli, al solicitar la elevación a juicio, describió dos canales de recaudación ilegal:
1. Recaudación directa por funcionarios
Este grupo, según la fiscalía, incluía a:
Roberto Baratta (Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación)
Nelson Lazarte (secretario de Baratta)
Hernán Diego Del Río (secretario de Olazagasti)
José María Olazagasti (secretario privado de Julio De Vido)
Ellos recibían el dinero en efectivo garantizado por los empresarios.
2. Recaudación operada por empresarios
Aquí se ubicaban:
Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Ernesto Clarens, encargado de operaciones financieras
José López, exsecretario de Obras Públicas
Dónde se entregaba el dinero
De acuerdo con el expediente, los pagos se realizaban en distintos puntos vinculados al Poder Ejecutivo:
Uruguay 1306 y Juncal 1411 (domicilio de Néstor y Cristina Kirchner)
La Residencia de Olivos
La Casa Rosada
Parte del dinero, según la acusación, era redistribuido a otros funcionarios.
El rol que la fiscalía atribuye a Cristina Kirchner
La fiscalía sostiene que la responsabilidad de la expresidenta quedó acreditada a través de:
Las anotaciones de Oscar Centeno
Las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti
Según el Ministerio Público, Cristina Kirchner habría sido la jefa de la organización y la única con capacidad para decidir “cómo y qué hacer” con los pagos recibidos.