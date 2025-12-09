Causa Cuadernos: el Tribunal reanudó el juicio con la lectura de nuevas acusaciones por cartelización

El inicio de la causa

La descripción de los hechos

Los descargos de los imputados

Los acuerdos de colaboración

La valoración de la prueba

También se incorporará la contestación vinculada al expediente sobre cartelización de la obra pública civil.

el-abogado-carlos-beraldi-junto-a-su-defendida-la-expresidenta-cristina-kirchner-siguieron-de-manera-virtual-el-juicio-por-la-causa-cuadernos-foto-captura-youtube-poder-judicial-de-la-nacion-WUB77WF3RRFJLM (1) El abogado, Carlos Beraldi, junto a su defendida, la expresidenta Cristina Kirchner.

Qué ocurrirá antes de la feria judicial

El 23 de diciembre, justo antes del receso, se escucharán los requerimientos de la Fiscalía Federal N°4 sobre los expedientes conexos conocidos como “Trenes” y “Corredores Viales”, donde se investigan presuntas maniobras irregulares en peajes y transporte ferroviario.

La expresidenta Cristina Kirchner y su abogado, Carlos Beraldi, siguen el proceso de forma virtual.

Qué sostiene la acusación en la causa Cuadernos

La acusación fiscal afirma que Cristina Kirchner y exfuncionarios de su gobierno ejecutaron “un plan integral” para recaudar dinero ilegal de empresarios de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficios estatales.

El fiscal Carlos Stornelli, al solicitar la elevación a juicio, describió dos canales de recaudación ilegal:

1. Recaudación directa por funcionarios

Este grupo, según la fiscalía, incluía a:

Roberto Baratta (Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación)

Nelson Lazarte (secretario de Baratta)

Hernán Diego Del Río (secretario de Olazagasti)

José María Olazagasti (secretario privado de Julio De Vido)

Ellos recibían el dinero en efectivo garantizado por los empresarios.

2. Recaudación operada por empresarios

Aquí se ubicaban:

Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción

Ernesto Clarens, encargado de operaciones financieras

José López, exsecretario de Obras Públicas

KRMDAIPH7NCUNIDJ4CIMZ6WPOA Ernesto Clarens en la audiencia del juicio por los cuadernos.

Dónde se entregaba el dinero

De acuerdo con el expediente, los pagos se realizaban en distintos puntos vinculados al Poder Ejecutivo:

Uruguay 1306 y Juncal 1411 (domicilio de Néstor y Cristina Kirchner)

La Residencia de Olivos

La Casa Rosada

Parte del dinero, según la acusación, era redistribuido a otros funcionarios.

El rol que la fiscalía atribuye a Cristina Kirchner

La fiscalía sostiene que la responsabilidad de la expresidenta quedó acreditada a través de:

Las anotaciones de Oscar Centeno

Las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti

Según el Ministerio Público, Cristina Kirchner habría sido la jefa de la organización y la única con capacidad para decidir “cómo y qué hacer” con los pagos recibidos.