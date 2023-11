Impactante accidente durante una carrera en Viedma: "Si me quedaba cinco segundos más, moría"

“Quiero agradecerle a los banderilleros. Cuando vi el auto no lo podía creer, porque si me quedaba cinco segundos más me moría”, declaró Angaramo en un video compartido por el usuario de X (ex Twitter) VelocismoLT10. De milagro, no sólo salió con vida, sino que además no sufrió heridas de gravedad, pese a que fue llevado a un hospital cercano en donde le realizaron estudios para comprobar su estado.

El piloto comentó en esa charla qué fue lo que pasó: “Tomé la curva uno como en la clasificación, pero por el viento y el barro que había, la pista me tiró hacia afuera y me patinó el auto. Saqué el pie del acelerador, pero al final me encontré con un talud de tierra arada que me hizo volcar”.

“Me quedé sin aire”, dijo el piloto

“Me quedé sin aire. Primero intenté respirar y enseguida corté la corriente. Traté de salir como pude. Por suerte, la jaula funcionó bien y amortiguó todo el golpe, pero aún así los rescatistas me terminaron ayudando para salir”, indicó.

Angaramo, compite en la Copa Abarth, categoría previa al Turismo Nacional, una de las divisiones más populares del automovilismo argentino.