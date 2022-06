Informe especial de América Noticias | La vendieron cuando nació y busca a sus padres: "Los voy a encontrar"

En 2017, antes del fallecimiento de su padre adoptivo, le preguntó a él si verdaderamente era su progenitor. "¿Quién te dijo", le respondió el hombre, que no modificó su versión.

"Yo le dije que era algo que sentía yo, no me daba cuenta todavía que me lo estaba confirmando", indicó Julieta.

El camino a la verdad de la identidad de Julieta

Otro dato que acercó a Julieta a la verdad fue averiguar que durante su nacimiento y el de su hermana, la Clínica San Camilo (Parque Centenario), donde les dijeron que habían sido concebidas, no tenía sala de maternidad. Así fue cómo su madre quedó acorralada por la mentira y, finalmente, la entrevistada pudo saber que era adoptada.

"Con mi hermana, somos productos de una apropiación", expresó Julieta sobre el final del diálogo con el noticiero. Visiblemente emocionada, se prometió: "Yo sé que voy a encontrar a mis padres o, mejor dicho, reencontrar porque ya nos conocimos".