Con la ayuda de un cuento, un juez le anunció a una niña que iba a ser adoptada: "Es imposible no continuar emocionado"

"Es imposible no continuar emocionado con esta historia", contó el letrado a Equipo de Noticias, por la señal de A24, al hacer referencia a este hecho que sucedió en noviembre de 2021 y que luego fue difundido por la plataforma TikTok.

La tierna historia para contarle a la niña que iba a ser adoptada

WhatsApp-Image-2021-11-21-at-09.47.131-1024x625.jpg

Acerca de cómo surgió la idea, Mazuqui indicó que "con todo el equipo de trabajo" optaron por comunicar la decisión mediante un cuento para que la criatura "pueda comprender" la decisión de que iba a formar parte de "una gran familia".

En el relato se le explicó a la niña que ella era la principal doncella de la casa en la que vivía con los reyes, sus padres que hasta ese entonces tenían su tutoría.

"El momento del cuento se lo dejamos a la familia para que sea un encuentro íntimo", explicó el juez que llamó a "humanizar la Justicia y no perder la sensibilidad".

Por último, Mazuqui contó qué ocurrió en un posterior encuentro con la niña en una verdulería de la localidad cordobesa. "Me reconoció y me dijo 'vos sos el juez que me dio esta familia'", concluyó emocionado.

