La dramática colecta de la mamá de Nahuel, uno de los argentinos que murió en el accidente de México

"Nahuel estaba allá renovando los papeles, había logrado hacerlo por 180 días más y no logró llegar a Playa del Carmen", se lamentó Laura, en medio del profundo dolor que enfrenta ella y toda su familia.

Por estas horas, junto a Macarena, la novia del argentino fallecido, su mamá busca reunir el dinero necesario para poder repatriar los restos del joven, un trámite que se ha vuelto una especie de pesadilla para la familia, sin amparo alguno del Estado.

"Fui a la Cancillería argentina y no hay ley que nos ampare", dijo y aunque remarcó el buen trato de quienes la asesoraron vía telefónica, tanto en los organismos mexicanos como argentinos "no me dieron una solución".

"Esta su novia allá negociando los precios, es carísimo y estamos tratando de traer los cuerpos", aseguró y dio detalles de la colecta que encara para darle un último adiós a Nahuel, en su Argentina natal.

La emotiva despedida de Macarena, la pareja de Nahuel

Macarena es quien se puso al hombro la colecta para repatriar el cuerpo de su novio y el resto de los jóvenes que murieron en el accidente, y a través de sus redes le realizó una emotiva despedida a su compañero.

La modelo y actriz, Macarena Hernández, expresó con dolor: “Te voy a extrañar todos los días de mi vida mi amor. Que injusta es la vida, mi corazón se va con vos. Te amo con el alma”.

Junto a una serie de videos con Nahuel, la actriz continuó: “Gracias por enseñarme lo que es el amor. Gracias por haber sido parte de mi vida y sé que te quedas conmigo para siempre”.

“Dame fuerzas y no me sueltes nunca”, finalizó.

Luego, los siguientes posteos en sus historias de la red social son para pedirle ayuda a sus casi 10 mil seguidores para poder repatriar el cuerpo de Nahuel a la Argentina: "Tu aporte, no importa cuán mínimo creas que sea, ayuda y mucho".

