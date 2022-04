Estafas piramidales: la Inspección General de Justicia pidió la intervención de 16 sociedades ligadas a Vayo Groupesy

Cuáles fueron las compañías de Vayo Group intervenidas:

Además de Vayo Group S.A., fueron intervenidas Vayo Capital S.A. Vayo Coin S.A., Vayo Exchange S.A., Vayo Finanzas S.A., Vayo Real Estate S.A., Vayo Business S.A., Polo Coin S.A., Futbol Coin S.A., Kit tu casa S.R.L., Vayo Inversiones S.A., Plan tu Casa S.A., Grupo Obras Latinoamericanas S.R.L, Reparación Maquinarias y Automotor S.R.L, Universal Exchange S.A.; y Buenos Aires Factoring S.R.L.

Ante el Juzgado Comercial N°8, los funcionarios de la IGJ presentaron la denuncia penal para acceder a toda la información de Vaya Coin, la cual fue recibida por el juez Javier Cosentino.

Vaya Coin y la promoción de influencers y famosos:

Al igual que sucedió con Generación Zoe, Vayo Group prometía rentabilidades financieras de hasta 16% al mes en dólares, apoyado en la figura de reconocidas figuras del espectáculo argentino y las redes sociales.

La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, pidió informe a varios famosos e influencers para determinar su participación en Vayo Group: si sus testimonios sobre la inversión fueron reales o sólo una campaña publicitaria.

El humorista José María Listorti reveló en una entrevista con el Diario La Nación que no invirtió en la firma, sino que solo les hizo publicidad. No obstante, indicó que no pudo cobrar por sus servicios ya que los cheques "rebotaron".

Además del ex VideoMatch, Vaya Group fue promocionada en redes sociales por Marcelo Tinelli, Zaira Nara, L-Gante y Pampita entre otros.