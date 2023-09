La "planera" que se hizo viral por no querer trabajar, cambió de vida y se volcó a la religión

Ahora, en un video que publicó en su cuenta de Instagram admitió haber hecho “cosas malas que no me daba cuenta, o que por ahí sí me daba cuenta y las hacía igualmente”.

“Sólo quiero decirles que conocí a Dios, conocí su amor, su misericordia, sus grandes obras para con mi vida. Comprendí que tiene un propósito para mi vida. A pesar de que tuve propuestas de trabajo no las acepté, hoy tengo uno que sí acepté: el de servir a Dios y predicar su palabra. A partir de ahora mis contenidos van a ser distintos”, anunció Alfonzo, hablando en voz calma.

La nueva vida de la "planera”

Con respecto a su vida pasada, la mujer "planera” sostuvo que “era mala, o con poco amor al prójimo” y que “Dios tocó mi corazón de una manera inexplicable”.

“Tuve una experiencia muy fuerte con Él. Y a pesar de que hasta ahora pude tomar otros caminos, como la música, la política o la televisión, mi experiencia con Dios fue muy grande”, sostuvo.

A su vez, Alfonzo agregó: “Quizá muchos no puedan perdonar los errores que tuve en mi vida, pero Dios ya me perdonó. Al que piense lo contrario, le pido que por favor no comente este video. Solo quiero que sepan que le entregué mi vida a Dios y a partir de ahora me voy a dedicar a servirle a Él”.

Mariana Alfonzo había salido a favor Cristina Kirchner a un día de la sentencia: “A los kirchneristas nos chupa un huevo si robó o no” y de esa frase pasó a esta de hoy que sostiene: “Encontré el trabajo más importante de mi vida”.

“Me gusta compartirlo con todos mis seguidores, tanto con los que me quieren como con los que no. La vida es así, no podemos caerles bien a todos. Ya no me importa la política ni absolutamente nada que no sea su camino. Soy feliz, muy feliz”, concluyó.