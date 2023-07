Lilita Carrió sufrió un accidente isquémico transitorio: ¿de qué se trata este tipo de cuadro?

"La característica principal de estos cuadros es que generalmente duran unos minutos y se resuelven por sí solos, espontáneamente revierten, sin que hagas nada", amplió.

Estudio alertó que los contagiados por coronavirus podrían sufrir "daños irreversibles" en el cerebro Elisa "Lilita" Carrió sufrió este miércoles un accidente isquémico transitorio (AIT),

¿Cuáles son los síntomas del accidente isquémico?

Según precisó Andersson, "los síntomas de un accidente cerebrovascular isquémico transitorio, son los mismos o muy parecidos a los de un accidente cerebrovascular, pero son transitorios y no causan -por definición- daño permanente al cerebro. Es un tipo de accidente cerebrovascular isquémico, o sea que no son hemorrágicos, no pasan porque se te rompe una arteria o un vaso sanguíneo o un aneurisma, sino que es una arteria que se tapa un ratito transitoriamente por un trombo o por un émbolo.

De acuerdo a la Clínica Mayo de los Estados Unidos y el sitio especializado MedLinePlus, los síntomas son:

Dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo.

Se puede experimentar confusión, dificultad para articular las palabras o para entender lo que se dice.

Parálisis o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna.

Problemas para ver en uno o ambos ojos.

Dolor de cabeza muy brusco, severo y repentino.

Problemas para caminar.

Accidente isquémico.jpg A24.com consultó al prestigioso neurólogo Alejandro Andersson, neurólogo director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires, para conocer los pormenores de lo que implica un AIT. "Veo todas las semanas estos cuadros", manifestó. (Foto: archivo)

La importancia de reconocer las causas de estos cuadros

El reconocido neurólogo dijo a A24.com que hay que estar muy atento a la evolución de estos pacientes y a identificar las causas. ¿Por qué? "Una tercera parte de estos pacientes nunca repite este tipo de episodios, pero hay otro tercio que sí lo repite y puede hacerlo varias vecer y el tercer tercio es el peor y que puede presentar ACVs definitivos, por ello hay que estar alertas".

"En Argentina hay muchos ACVs, sumando todos (hemorrágicos, isquémicos, transitorios y no transitorios), se puede decir que ocurre en Argentina un ACV cada tres o cuatro minutos, en todo el país", advirtió.

¿Qué dice el último parte médico sobre la salud de Elisa "Lilita Carrió?

El parte médico brindado en la tarde noche de este miércoles por los profesionales del sanatorio Esperanza expresa que el "dolor de pecho" que sintió Carrió al mediodía obedeció a un accidente isquémico transitorio, un tipo de accidente cerebrovascular breve y pasajero.

"La Dirección Médica del Sanatorio Esperanza informa sobre el estado de salud de la paciente Elisa M.A. Carrió. La paciente ingresó a nuestra institución el día 12 de julio de 2023 presentando un cuadro compatible con déficit isquémico transitorio (cerebral)", sostuvo el parte del nosocomio distribuido por el personal de prensa de Carrió.

Añadió que la líder del ARI "se encuentra bajo observación médica y se llevaron a cabo diversos estudios y análisis clínicos para determinar el origen y la naturaleza de su condición. Actualmente, permanece en la institución por decisión propia y del equipo médico, aguardando evolución".

Asimísmo, el informe oficial sostuvo que "por respeto a la privacidad y confidencialidad de la paciente, no proporcionaremos detalles adicionales sobre su estado de salud. Nos comprometemos a mantener informados a los medios de comunicación y al público en general sobre cualquier novedad relevante en relación con la evolución médica de la paciente, siempre respetando los límites éticos y legales establecidos".

"En este momento, solicitamos comprensión y respeto hacia la privacidad de la paciente y su familia. Agradecemos la consideración y solidaridad de todos los medios y personas involucradas", concluye el texto.

elisa carrio.jpg Carrió permanecerá internada en observación en Esperanza, Santa Fe. (Foto: archivo)

¿Cómo evoluciona la salud de Carió?

Carrió había dejado esta tarde la unidad coronaria para ser trasladada a una habitación común, explicó Lehmann, quien aclaró que de todos modos quedará "en observación hasta mañana".

La dirigente explicó que estaba junto a Carrió en un almuerzo en la ciudad de Esperanza, cuando la precandidata al Parlasur "se descompensó, se sintió mareada y con dolor muscular".

Ante ese cuadro, explicó Lehmann, los presentes llamaron al servicio público de emergencia sanitaria que, tras medir la presión arterial y evaluar su estado en el lugar, decidió trasladarla al centro de salud.

Allí fue sometida a "estudios más específicos" para diagnosticar su situación de salud, teniendo en cuenta sus antecedentes de patologías cardíacas, dijo la precandidata santafesina.

"Estará en observación hasta mañana, pero por suerte ya está bien, está lúcida", precisó a la agencia Télam la precandidata a diputada santafesina por la CC-ARI Lucila Lehmann, quien la acompañaba durante la actividad.