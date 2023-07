Carrió se refirió a la interna del PRO y le dejó un mensaje a Larreta y Bullrich

Sobre el nivel de confrontación dentro de los candidatos de JxC, aseguró que "el PRO está dividido entre sectores de centro y de corrimiento a una extrema derecha. Y cuando se hace la Coalición de Juntos por el Cambio en 2015, que nos permite derrotar al kirchnerismo, se hace sobre la base de no salirnos del centro, el lugar de convergencia. Y en la actual crisis del país y lo que va a vivir hasta el año que viene -por la recesión, la inflación, el salto de devaluatorio que puede haber- no te podés ir de una banquina a otra".

image.png "Vamos a salir paso a paso", dijo (Foto: archivo)

"Yo encuentro muchas voces en el seno de la sociedad que quieren represión, una represión muy fuerte que incluye incluso la posibilidad de muertos, hay bronca, ansiedad, y es legítima. Pero cuidado que si vos te vas a los dos extremos y los dos extremos juegan, uno tomando calles y el otro reprimiendo lo que puede haber... No quiero ponerle nombre, pero yo ya no solo lo veo, lo siento. Todos somos grandes y tenemos conciencia. Y si algunos la perdieron es su problema", dijo haciendo clara referencia al "ala derecha" del PRO.

Sobre el futuro del país, aseguró que "vamos a salir paso a paso, y recién en julio del año que viene, podremos estabilizar, creciendo. Por eso los proyectos nuestros son productivos. Pero si en un contexto de crisis brutal, que es la que viene a fin de año, cualquiera sea el gobierno, vos querés ajustar a una sociedad, sobre todo a las clases medias podés tener una crisis de legitimidad muy fuerte. Yo estoy pensando que en momentos de crisis la barca tiene que sostenerse. Y para sostenerse tiene que tener consistencia, por eso nuestras listas tienen parlamentarios experimentados que van a ser clave", dijo.

image.png Carrió muy crítica con Patricia Bullrich. (Foto: archivo)

Elisa Carrió y sus dardos para el oficialismo

Sobre Sergio Massa, el precandidato de Unión por la Patria, fur muy dura: "Es una persona que acusé de corrupción, de vínculos con el narcotráfico. Y si gana sería repetir la historia argentina. De nuevo el familismo, de nuevo un hombre y una locura por el poder. Folie à deux significa locura de a dos, acá es la locura de poder. Massa y Malena. Es el corsi e ricorsi de Néstor y Cristina", definió.

A la hora de referirse a Critina Kirchner, Carrió aseguró que es el ocaso de la Vicepresidenta y "ella terminó. El tema es que para disimular le entregó el poder a su enemigo. Pero está disimulando que perdió el poder. Con lo cual el año que viene, si retiene la provincia de Buenos Aires, en realidad va a ser opositora a Massa. Y Massa, por el otro lado, está respaldado por los de siempre, por los que respaldaron a Duhalde. Son los mismos personajes del golpe del 2001", sentenció.

Además, aseguró que no será candidata "porque sabe que va a tener detención domiciliaria. Cumplió 70. Al saber que ella va a ser condenada, obvio, porque cometió tantos delitos, la condena es segura, eligió la detención domiciliaria"

image.png "Cristina eligió la detención domiciliaria", dijo Carrió. (Foto: archivo)

Sobre el factor Milei

"A mí me preocupa que la bronca se transforme en un voto", comenzó al referirse al precandidato a la presidencia por La Libertad Avanza. "Me preocupa que esta sociedad diga "que los maten a todos". Me preocupa lo que siente y piensa. Porque violencia más violencia es guerra".

Sin embargo, no cree que el libertario logre armar un bloque en el Congreso: "No lo creo. Pareciera ser que hay mucho negocio en términos de bancas en ese espacio. Si lo que declaró el ex candidato suyo, (Carlos) Eguía es así, esos votos se venden. Muchos oportunistas hacen eso: se pliegan, llegan al Congreso y después se venden. Se le escapan los diputados".

La decisión de ser legisladora del Parlasur

Al ser consultada sobre por qué bajo su candidatura presidencial para ser legisladora del Parlasur, aseguró que "yo ya tenía mi candidato a vicepresidente, que era Alfonso Prat-Gay, íbamos a hacer una campaña testigo porque ni siquiera teníamos el dinero para hacer las boletas. Yo no me financio con empresarios. Pero como se habían bajado todos los otros candidatos y yo más de dos o tres puntos no iba a sacar con este sistema, pensé que era bueno que se decidiera entre dos. Entonces nadie dice "Carrió le sacó a fulano". Y a mí ir al Parlasur, un lugar de menor competencia, me dio paz", comenzó y aseguró que el Parlasur "es un muerto que hay que resucitar".

Sin embargo, definió que "puede tener un rol importante si se avanza en políticas regionales agropecuarias, de mercado, de defensa de tráfico de armas. Hay temas acuciantes. Yo soy tan conocida en Uruguay y Paraguay como acá. Es una actividad que puede tener sentido", dijo.

Sobre Mauricio Macri reconoció no tener una actual relación y "no habla desde el año pasado". "Tuvimos una conversación sincera, como siempre, y me pareció que ya no tenía sentido. No significa que no reconozca su liderazgo en una parte del PRO", sentenció y dijo que no son amigos. "Nunca fuimos amigos. El no viene a mi cumpleaños, yo no voy a los de él. Hay una amistad política que disminuyó", dijo.