¿Los extraterrestres existen?: la pregunta que desvela a más de uno

Confirmar que los extraterrestres existen es la razón de vivir de muchos científicos, investigadores y apasionados.

Tecnología, moda y pensamientos socioculturales. Todo cambia con el correr del tiempo. Pero si hay algo que permanece constante a lo largo de los siglos es la duda sobre si los extraterrestres existen. Son muchas las teorías y afirmaciones sobre esto, pero pocas las pruebas y nulos los casos confirmados.

Con más de 4.000 exoplanetas existentes, es decir, aquellos que se encuentran por fuera del Sistema Solar, y en ellos lugares favorables para el surgimiento de vida, desde la La Agencia Espacial Federal de Rusia, conocida como Roscosmos, sostienen que los extraterrestres existen y que es amplia esta posibilidad.

Pero, ¿a qué se considera extraterrestre? Cuando se menciona este término la mayoría de las personas imaginan los típicos monstruos verdes, con cabezas gigantes, pero en realidad cuando se habla de ellos se hace referencia a seres vivos que se encuentran fuera del planeta Tierra, no originada en él, y de los que no se tiene conocimiento, por ejemplo, de sus formas, colores, o maneras de comunicarse.

Es por esta razón que, si bien desde el espacio no se obtienen señales artificiales por el momento, desde Roscosmos plantean la posibilidad de que pueden llegar a existir sonidos que para los humanos aún pasan desapercibidos y que son incomprensibles, lo que no implica su inexistencia.

En ese sentido, constantemente se buscan seres vivos en otros planetas o incluso, formas de vida desconocidas entre los humanos. Mientras algunos se esmeran por encontrar condiciones similares a las de la Tierra en otros planetas, muchos otros no descartan nada. Por ejemplo algunos biólogos, investigadores e incluso astronautas intentan encontrar condiciones a través de las cuales se pudo haber generado vida: una capa similar a la atmósfera que proteja los demás planetas; presión de aire relativamente estable, donde la radiación no sea demasiada y las temperaturas sean favorables; y algún líquido que sea vital, no necesariamente agua, sino que puede ser metanol o amoníaco, sustancias que en la Tierra son venenosas pero, quizás, indispensables para otro tipo de vida.

Además, existen estudios de meteoritos que contienen carbono que revelan sustancias en su estructura que son productos de desecho metabólico. Pero, según aclaran los científicos, son formaciones microscópicas unicelulares y no se ha demostrado definitivamente que los fósiles pertenecen a los restos de algunas formas de vida extraterrestre.

A estas investigaciones, se suman las teorías de los fanáticos sobre estas temáticas y cientos de personas que aseguran haber visto cosas inexplicables a lo largo de los años. En este contexto, se puede mencionar por ejemplo a Scott C Waring, un incansable buscador de extraterrestres, que afirmó haber visto luces extrañas sobre el volcán Popocatépetl, en México, y aseguró que la única respuesta posible a eso era la presencia de Objetos Voladores No Identificados (OVNI). Las imágenes del suceso quedaron capturadas en las cámaras que monitorean el volcán y fueron difundidas por redes sociales. En las mismas se observa un OVNI de color blanco y brillante entrando en esta zona.

Waring sostuvo que esto es el puntapié de la existencia de “aliens” y de que los investigadores tienen conocimiento de esta base, pero que lo ocultan y que la clave para encontrarlos es estudiar este volcán, uno de los más importantes de América. Si bien nada de esto fue confirmado científicamente, dio lugar a miles de teorías conspirativas no sólo sobre la existencia de extraterrestres, sino también de sus reiteradas visitas al planeta Tierra.

También, a este caso se suman algunos sucesos registrados en Roswell y en Texas y las afirmaciones de pilotos de Fuerzas de Seguridad, astronautas e incluso trabajadores de la poco conocida Área 51, en Estados Unidos, que afirman que allí estudian la vida extraterrestre. Sin mencionar las imágenes difundidas este año desde el Pentágono, de la Marina, sobre fenómenos aéreos no identificados, que despertaron intriga en todo el mundo.

Pese a todas las teorías, conspiraciones y avistajes, lo cierto es que no existe ninguna prueba concreta, al menos revelada a la sociedad, sobre la existencia de vida generada fuera del planeta Tierra, por lo que continuará siendo una incógnita sin resolver y de lo que se seguirán haciendo investigaciones. De lo que no quedan dudas es que la revelación y confirmación de extraterrestres puede llegar a ser un antes y después en la sociedad.