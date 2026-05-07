El mítico bar Esquina Homero Manzi podría cerrar por un millonario juicio laboral de dos bailarines

El expediente se encuentra en segunda instancia, explicó Pérez, y detalló que se les redujo el monto de la sentencia a $150 millones. Al ser consultado por un posible embargo en sus cuentas, Pérez lo negó y aseguró que "nos dejaría sin posibilidad de operar y trabajar".

El bar cuenta con 40 empleados y una veintena de artistas en escena. “Qué paradójico que por dos prestadores de servicios o empleados pueden perder el trabajo 40 que hoy están en relación de dependencia y otros 30 que dan servicio", dijo.

Tango_uno Los bailarines argumentaron en su denuncia relación de dependencia y nueve años de antigüedad.

Respecto a la demanda, aseguró que los bailarines que le hicieron juicio laboral no se encontraban en el país al momento de la denuncia, sino que se encontraban en Europa: "Le documentamos las pruebas al juez de que ellos no estaban acá. Que mientras estaban en Rusia, Corea, Japón, España, Italia y Brasil no podían estar en el mismo lugar de trabajo que ellos aludían que era la esquina homero Manzi”.

En ese marco, el empresario aseguró que, a pesar de la baja de la cifra, "es imposible pagarlo" porque, dijo, "es muy duro".