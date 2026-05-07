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El mítico bar Esquina Homero Manzi podría cerrar por un millonario juicio laboral de dos bailarines

El histórico bar atraviesa un conflicto judicial por $220 millones en juicios laborales que lo deja al borde del cierre, advirtió uno de sus administradores.

Alertan por el riesgo de su cierre. (Foto: Redes)

Alertan por el riesgo de su cierre. (Foto: Redes)

El mítico bar Esquina Homero Manzi afronta juicios laborales por $220 millones y corre riesgo su continuidad, advirtió uno de sus administradores.

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Ubicado en la tradicional esquina de San Juan y Boedo, el lugar se transformó en un símbolo de la cultura y del tango. Sin embargo, hoy corre riesgo su continuidad por afrontar un juicio laboral con dos bailarines de tango que prestaban sus servicios y fueron desvinculados durante la pandemia de Covid-19. "Nosotros no despedimos a ningún trabajador", expresó a a24 Gabriel Pérez, uno de los administradores del lugar.

"Nos mandaron carta documento porque se sintieron despedidos, argumentando relación de dependencia y nueve años de antigüedad. Cuando viene la pandemia ellos estaban de viaje. Todos los años viajaban al exterior o hacían cruceros entonces dónde está la relación de dependencia si están trabajando en otro lugar”, argumentó.

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El expediente se encuentra en segunda instancia, explicó Pérez, y detalló que se les redujo el monto de la sentencia a $150 millones. Al ser consultado por un posible embargo en sus cuentas, Pérez lo negó y aseguró que "nos dejaría sin posibilidad de operar y trabajar".

El bar cuenta con 40 empleados y una veintena de artistas en escena. “Qué paradójico que por dos prestadores de servicios o empleados pueden perder el trabajo 40 que hoy están en relación de dependencia y otros 30 que dan servicio", dijo.

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Los bailarines argumentaron en su denuncia relación de dependencia y nueve años de antigüedad.

Los bailarines argumentaron en su denuncia relación de dependencia y nueve años de antigüedad.

Respecto a la demanda, aseguró que los bailarines que le hicieron juicio laboral no se encontraban en el país al momento de la denuncia, sino que se encontraban en Europa: "Le documentamos las pruebas al juez de que ellos no estaban acá. Que mientras estaban en Rusia, Corea, Japón, España, Italia y Brasil no podían estar en el mismo lugar de trabajo que ellos aludían que era la esquina homero Manzi”.

En ese marco, el empresario aseguró que, a pesar de la baja de la cifra, "es imposible pagarlo" porque, dijo, "es muy duro".

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