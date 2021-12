Mi Argentina App: qué hacer si no aparece el certificado de vacunación Covid-19

Las quejas no dejan de manifestarse a través de las redes sociales y de los canales oficiales de reclamo. Según las denuncias, la información en la app no solo no está actualizada sino que no aparece.

Cómo solucionar el problema en la app Mi Argentina

“Hay que actualizar la app, cerrar sesión y volver a loguearse”, explicaron fuentes oficiales. En caso de que el problema persista, se deberá desisntalar la aplicación y volver a instalarla. Una vez instalada volver a ingresar los datos.

Desde la secretaría de Innovación Pública informaron que si algún usuario tiene algún inconveniente adicional los pueden contactar en redes sociales, en el perfil @innovacionar.

Otra opción es descargar el certificado de vacunación en PDF. Podés ingresar desde tu computadora al portal de Mi Argentina, después dirigirte a Mis documentos o Mi Salud. Una vez allí encontrarás la opción de descargar el certificado de vacunación.