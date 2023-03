Ola de calor extrema: alerta naranja por altas temperaturas en el AMBA y amarilla en ocho provincias

Además este alerta se extiende a Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Adolfo Alsina, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

En la Ciudad de Buenos Aires se esperan una temperatura máxima de 37° y una mínima 26°, en una jornada se espera que el cielo esté parcialmente nublado, precisó el SMN.

Alerta ola de calor SMN.jpg

¿Qué implica el nivel naranja de alerta?

El nivel naranja representa "un efecto moderado a alto en la salud" e indicaron que estas temperaturas "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo", remarcaron desde el servicio.

En este sentido, el SMN emitió un alerta amarilla por altas temperaturas que comprende al norte y la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, el centro y norte de Neuquén, el sur de Mendoza, la zona centro de San Luis, la totalidad de Entre Ríos. gran parte de la provincia de Santa Fe, a excepción del noreste, el sureste de Santiago del Estero, gran parte del norte de Córdoba, a excepción de la zona norte.

En este sentido, el servicio emitió una alerta naranja por fuertes tormentas en el centro y norte de Chaco, en el oeste de Formosa, en el norte de Salta y en el sur de Jujuy.

En las zonas que se encuentran bajo esta alerta "se espera que sean localmente fuertes o severas", las cuales estarán "acompañadas de muy intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, muy fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos", precisó el SMN.

A su vez, indicaron que "se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 mm, pudiendo ser superados de forma localizada".

WhatsApp Image 2023-03-01 at 17.29.15.jpeg Más de 20 millones de usuarios estuvieron sin luz este miércoles en lo que fue un apagón masivo por un incendio en una línea de alta tensión en Campana, en el medio de una ola de calor y con temperaturas de más de 35 grados en el AMBA. (Foto: Secretaría de Energía)

Alerta por fuertes tormentas en Santa Fe y Corrientes

El SMN también emitió un alerta amarillo por "fuertes tormentas" en el noreste de Santa Fe, gran parte de Corrientes, a excepción de la zona este, la zona sur de Chaco, el norte de Santiago del Estero y el centro y norte de Salta.

En esta zonas, el área de cobertura será afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes, las cuales "estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos".

"Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual", explicó el SMN.

En estas zonas, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.