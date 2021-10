Pandora Papers: un informe involucra al conductor y periodista Jorge Rial

Según los documentos que llegaron a manos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Rial fue accionista y director de la compañía offshore, que fue radicada en julio de 2012 en las Islas Vírgenes Británicas.

Jorge Rial, ex conductor del ciclo televisivo Intrusos, aseguró que la sociedad fue cerrada y sus bienes en el exterior ingresaron al blanqueo dispuesto en 2016 por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri.

jorge rial foto.jpg

¿Para qué utilizó Rial la empresa offshore en las Islas Vírgenes?

La información publicada por los medios y periodistas que integran el ICIJ indicaron que Rial asumió como director de Noyante Trading Limited el 6 de noviembre de 2012, dos meses y medio después de su creación.

Rial, que figura en los documentos filtrados, abrió la compañía offshore para operar una cuenta bancaria y realizar “inversiones en cartera de valores”. El periodista, sin embrago, negó que se hayan concretado esas operaciones.

"Noyante Trading Limited se inscribió con 50.000 acciones a nombre de Rial y sus dos hijas, de acuerdo con el certificado de emisión de las acciones. Además, el conductor inscribió a su entonces amigo y socio, el periodista Luis Ventura, con un poder amplio para tomar decisiones sobre esa compañía, incluida la posibilidad de ordenar transferencias bancarias y operaciones de valores, resaltó la información publicada por los periodistas del ICIJ.

Luis Ventura.jpg

La explicación del entorno de Rial sobre la empresa offshore

Rial afirmó que ya no posee dinero ni propiedades afuera del país y que los activos que tenía fueron declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el blanqueo de capitales impulsado por Macri. Inclusive, aseguró que pagó el impuesto a la riqueza que sancionó el Congreso en 2020.

“Esa sociedad se había hecho para comprar unos bienes en Miami. Fue una época en que le fue bien. Al final no hizo nada, no compró nada ni hizo ninguna inversión. En 2016, la poca guita que tenía, la trajo con el blanqueo y no quedó nada fuera. Trajo toda la plata, y cerró la sociedad”, dijeron en el entorno de Rial ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

jorge rial 1.jpg

¿Cuál fue el rol de Luis Ventura en la empresa offshore de Rial?

"Desconozco todo eso. Pero yo siempre firmé lo que Jorge Rial me traía porque era mi hermano… Acaso me equivoqué", respondió Luis Ventura ante la consulta del ICIJ.

Ventura aparece en la sociedad como titular de un “poder amplio” para tomar decisiones sobre las inversiones y transferencias bancarias de la compañía sobre “operaciones de valores, transferencias bancarias”.

Por entonces, Rial y Ventura eran amigos, compañeros de trabajo y compartían sociedades. La relación entre ambos se rompió años más tarde.