Quién es Aldo Parodi, el hombre que detuvo la cremación de Locomotora Oliveras y tiene oscuros antecedentes

Los antecedentes de las denuncias realizadas por Parodi incluyen diversos casos. A saber:

En el año 2010, pidió que se investigue la muerte del cantante Sandro, cuestionando la ablación y posible negligencia médica durante su trasplante. La presentación apuntaba a presuntas irregularidades con el donante, un joven de 22 años con antecedentes psiquiátricos que se suicidó posteriormente .

Denunció ante la justicia federal a tres expresidentes de Estados Unidos: Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, acusándolos de encubrimiento de pornografía infantil o complicidad con redes de pedofilia global. Denuncias que por una cuestión jurisdiccional no podían prosperar.

En mayo de 2007, ingresó una denuncia penal en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Complejos, acusando a Google, y por extensión otras plataformas tecnológicas , de facilitar la corrupción de menores o pornografía infantil. La causa no avanzó significativamente.

Sin embargo, el Consejo de la Magistratura de Argentina calificó sus denuncias de carácter sistemático como carentes de seriedad. Ese alto cuerpo judicial destacó que muchas de sus solicitudes no contaron con respaldo técnico o legal suficiente.

Como es fácil de comprender, muchas de estas presentaciones fueron desestimadas por incompetencia o falta de fundamentación, tanto a nivel provincial como federal

Jesús Oliveras, hermano de Alejandra, también cargó contra este denunciante serial: “¿Cómo van a frenar una cremación? ¿Cómo va a entrar un policía, con una orden, diciendo que ‘el cuerpo no se va a cremar?".

En el mismo sentido, agregó: "Es una falta de respeto. Después uno tiene que escuchar en la televisión que un fisicoculturista, un don nadie, venga a frenar un proceso doloroso por una supuesta ingesta de anabólicos de mi hermana… y peor: que la Justicia le haga caso”.

No sin razón, se preguntó en voz alta: “Es rarísimo: ¿Por qué no le hicieron –la autopsia- cuando estaba en el hospital? Estuvo 14 días agonizando. El mismo día que falleció, ¿por qué no le hicieron los estudios antes de entregar el cuerpo?"-

El denunciante no tiene el aval ni la proximidad suficiente como para impedir el último adiós de su familia.