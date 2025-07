Qué dijo Wanda Nara tras las acusaciones de haber filtrado el video íntimo de Mauro Icardi

Y tras confirmar que Mauro Icardi instruyó a sus abogadas para que demanden a la madre de sus hijas y le envíen inmediatamente una carta documento a la mediática, el conductor sumó más detalles: “Estamos en 2025, pero esto quedó archivado en 2021. Mauro nunca pensó que lo iban a traicionar de esta forma”, revelando así la angustia de Icardi ante semejante exposición de algo tan íntimo que jamás debió salir a la luz.

De esta manera, luego del detallado relato De Brito confió que logró hablar con Wanda, por estos días en Europa junto a L-Gante, quien ante estas versiones que la responsabilizan de la filtración de manera directa, fue tajante en su respuesta. “Jajaja, ya no sabe más ya de qué acusarme. Que lo demuestre. Yo no mandé nada”, disparó entre irónica y desafiante.

Wanda Nara

Cuál es el macabro plan de Mauro Icardi contra Wanda Nara que podría generar un nuevo escándalo

Mientras el escándalo mediático y judicial que rodea a Wanda Nara sigue creciendo, Mauro Icardi habría puesto en marcha una estrategia que, según trascendió, tendría como objetivo incomodarla o ejercer presión en el marco del interminable conflicto.

Actualmente, la expareja se enfrenta en un juicio de divorcio en Italia, al tiempo que también continúan los desacuerdos por temas patrimoniales, la custodia de sus hijas Francesca e Isabella, y otros aspectos económicos en disputa. En ese contexto, nuevas decisiones atribuidas al futbolista habrían generado malestar, según reveló el periodista Pepe Ochoa en Sálvese Quien Pueda (América TV).

“Dos fundaciones recibieron un mensaje de Mauro Icardi en el que decía que quería donar parte de la ropa de Wanda y de sus hijos varones. Su argumento fue: ‘Acá ya no vive nadie, no van a volver y hay muchas cosas; no sobra el espacio’”, relató Ochoa. Entre los objetos mencionados, también figurarían carteras de lujo pertenecientes a Wanda que se encuentran en la casa de Turquía.

Mientras tanto, Icardi continúa compartiendo su día a día con la China Suárez en Estambul. No obstante, el panelista aclaró que la actriz no estaría involucrada en esta determinación: “Tengo entendido que la China no tiene nada que ver con este arrebato de Mauro”.