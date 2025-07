El hijo de Locomotora Oliveras cuestionó la denuncia que postergó la cremación y reveló el gran sueño de su mamá

"¿Qué necesitamos? Que se deje un poco de joder la gente, si quieren cinco minutos de fama que vayan por otro camino. Esto es mucha falta de respeto a nosotros y hacia ella. Es una persona que apareció de la nada y empezó a decir cosas que no tiene nada que ver con eso, entonces lo tomamos muy invasivo", dijo Alejandro.

"No solamente hubo una denuncia a nuestra mamá sino a otros deportistas, es totalmente fuera de lugar. Es una locura que se lo tome en serio a esta persona, totalmente fuera de lugar. Que se aclare la situación lo más rápido posible. Hay un adenunciante y opor eso resguardaron en caso de hacer un peritaje, es una medida de protocolo por si se necesita. No hay elementos que le den fuerza a esta denuncia, es una locura, me parece muy invasivo todo esto", continuó el hijo de la boxeadora.

Sobre la muerte de su madre, Alejandro contó cómo fueron sus últimos días y el veloz deterioro de su salud: "La estuve acompañando en el Cullen. Hace 15 días estaba bien mi vieja, rebozante de energía y vida y pasó todo muy rápido, una piña tras otra".

"Me llena de orgullo mi mamá, el sueño de ella era salvar vidas y ayudar personas que ya lo estaba haciendo, no tenía drama con nadie. Estaba una hora pidiéndole fotos una hora en la calle y no tenía problemas. Sus charlas motivaciones eran una inyección de vida", recordó con emoción.

"Tanto mi hermano como yo trabajámos con ella y ahora tenemos que reinvertarnos. Entrenaba dos veces al día, después entrevistas de trabajo, reuniones, estaba haciendo el libro de su vida de un relato de su propia vida de superación", cerró el hijo de Locomotora.

Las fotos de la emotiva despedida a Locomotora Oliveras en Santa Fe

La boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras fue despedida en la Legislatura de Santa Fe entre lágrimas, aplausos y un emotivo homenaje tras su muerte a los 47 años luego de estar dos semanas internada por un ACV isquémico.

El cortejo fúnebre llegó al lugar enarbolando una bandera argentina, mientras un centenar de personas esperaban su turno para ingresar al recinto y despedir brevemente a la campeona.

La escena fue registrada en imágenes que hablan por sí solas: abrazos, lágrimas y un profundo respeto por una mujer que supo ganarse el corazón de muchos.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se acercó a la Legislatura para expresar sus condolencias a la familia de la campeona. "Solamente como un símbolo de lucha, nada más. La vamos a recordar con mucho amor”, dijo su hermana Marisol.