Quién es el joven de 23 años que desapareció en Olivos luego de tirarse al río

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 15.30, a un kilómetro de la costa. A esa hora, el muchacho envió un mensaje de texto a su padre, que lo esperaba en un restaurante cercano. Poco después, decidió nadar en el río, y a las 16:20 se activó el protocolo de emergencia cuando sus amigos vieron que no salía del agua.

El subprefecto Federico Romero, jefe de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental Tigre, explicó que siguen los protocolos establecidos para este tipo de emergencias. “Delimitamos un área específica en función de la información que nos brindaron los testigos y realizamos tareas de rastreo subacuático, con un enfoque en el fondo del río”, detalló.

El operativo de búsqueda incluye embarcaciones, motos de agua y un equipo de buzos que examinan meticulosamente las profundidades del río. Además, se movilizó un dron para proporcionar una vista aérea del área de búsqueda.

Para Romero, las condiciones climáticas son favorables, ya que no se registraron tormentas ni oleaje intenso, lo que permite un trabajo continuo y minucioso.

https___thumbs.vodgc.net_4D6DE111122121873D75948721DA6A7F009-1736026793.avif

Quién es el joven de 23 años desaparecido en el río

En una entrevista televisiva, el padre de Martín, Cristian Núñez, aseguró que mantenía su expectativa de encontrarlo sano y salvo. "Tengo como esperanza que se haya subido a alguna embarcación y que lo hayan rescatado inconsciente y que esté en algún hospital", dijo y recalcó que solo tenía un short puesto y no contaba con su documento de identidad.

"Siempre confié que mi hijo es inteligente en esos sentidos, de tomarse precauciones, de si llega a pasar algo, saber como salir. Dijo: 'Yo me tiro a refrescarme', y le erró al salto. No cayó en el salvavidas y tuvo que bracear", dijo el hombre y agregó que su amigo se había zambullido en un intento de rescatarlo, pero que no pudo sacarlo a flote porque ambos habían comenzado a hundirse. "Gastón se pudo soltar y volver al velero y Martín se perdió de vista", afirmó.

Además, Cristian explicó la madre del joven, que reside en la provincia de Formosa, decidió viajar de emergencia para participar de la búsqueda. "Es desesperante para ambos", lamentó.

Oriundo de la provincia de Chubut y se mudó con su familia a Buenos Aires hace unos años y vive en el partido de la Matanza. Junto a su amigo Gastón, comparten la pasión por el río y juntos visitan asiduamente el Puerto de Olivos. "Es uno de mis mejores amigos, lo conozco hace cuatro años. Es un pan de Dios", dijo el joven.