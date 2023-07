Rompió el silencio el hombre que fue detenido por armar un escándalo arriba de un vuelo a Tucumán

“El sábado 24 de junio salí con un vuelo desde Cancún, México", dijo al remarcar que volvía de sus vacaciones.

"El domingo llegué a Argentina, exactamente a la provincia de Mendoza. Tenía un vuelo a Buenos Aires y después el destino final era Tucumán”, prosiguió.

A su vez, explicó que su vuelo desde Buenos Aires a la provincia estaba programado para el lunes a las 5. En ese contexto, contó: “Me bajo del avión que venía de Mendoza y fui a la ventanilla de Fly Bondi a retirar mi ticket del vuelo que salía a las 5 y me dicen que el vuelo se suspendió para el lunes a las 20”.

Y añadió: “Les dije que me tenían que pagar comida, hospedaje y movilidad, lo que cumplieron con casi todo, porque nunca me fueron a buscar del hotel”. En consecuencia, Torasso afrontó gastos que no estaban en los planes, como un taxi por más de 1.500 pesos.

El panorama comenzó a complicarse nuevamente cuando el avión de Fly Bondi estaba a punto de aterrizar en la provincia norteña.

"Ya descendiendo el avión, el piloto nos dijo que no podía aterrizar por la neblina. Que volvíamos a Córdoba a cargar combustible y después Aeroparque. No sabían para cuándo nos iban a cambiar el vuelo”, indicó.

Embed frameborder="0" allowfullscreen allow=" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay, fulcrem">

Justificó su conducta por el largo viaje

Sobre su reacción, por la que fue demorado por las autoridades, Torasso dijo: “Venía viajando hace varios días, haciendo escalas sin dormir bien, sin comer bien. Y mi pareja esperándome con mi hijito de tres meses en el aeropuerto. La aerolínea no daba respuesta. La PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) tampoco le sabía dar una explicación a nadie”.

En el video se puede ver cómo el pasajero protesta ante una azafata tras ir a golpearle la puerta al capitán por la decisión de aterrizar en Córdoba y no en Tucumán debido a la niebla que había en ese momento.