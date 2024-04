Se cayeron WhatsApp, Instagram y Facebook a nivel mundial

Hasta entonces, se desconoce el alcance de la interrupción y la cantidad de usuarios afectados. La compañía no publicó ningún comunicado oficial ni brindó información sobre las razones detrás del problema.

Descargar WhatsApp Plus última versión 2024

A pesar de la prevalencia de WhatsApp como la aplicación de mensajería instantánea dominante en el mercado, un considerable número de usuarios ha optado por el uso de WhatsApp Plus, una alternativa no oficial que ofrece una gama más amplia de características y se actualiza de forma regular para dispositivos con sistema operativo Android. Este fenómeno plantea interrogantes sobre cómo instalar la última versión de esta aplicación.

Es importante recordar que WhatsApp Plus, al no ser una aplicación original, no se encuentra disponible en la Play Store de Google. Por lo tanto, aquellos que deseen descargar esta aplicación alternativa deben obtener el archivo Android Application Package (APK), el cual permite la instalación de aplicaciones fuera de la tienda oficial de Google. Además, es fundamental desinstalar la aplicación oficial de Meta antes de proceder con la instalación de WhatsApp Plus, ya que ambas no son compatibles entre sí.