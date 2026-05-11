Conmoción en Santa Cruz: una explosión e incendio dejó al menos 3 muertos, entre ellos un bebé

Las autoridades montaron un amplio operativo de emergencia y acordonaron la zona para facilitar las tareas de rescate y evitar riesgos para los vecinos.

Según reportaron desde el gobierno provincial, hay por lo menos siete personas heridas, entre ellas cuatro niños de ocho, 11 y 12 años que fueron derivados a hospitales de las localidades cercanas con heridas y quemaduras de distinta consideración.

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Los heridos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica inmediata. Posteriormente, una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El mensaje del gobernador santacruceño Claudio Vidal

Tras conocerse la tragedia, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que el Estado provincial intervino de inmediato para asistir a los damnificados. “Mi pesar a cada familia que sufre”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

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Desde el Gobierno provincial informaron que las áreas de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación activaron protocolos especiales de asistencia. Además, funcionarios provinciales viajaron a la localidad para supervisar el operativo.

La Justicia investigará las causas del estallido

Una vez finalizadas las tareas de emergencia, la Justicia avanzará con las pericias correspondientes para determinar qué originó la explosión y establecer eventuales responsabilidades.