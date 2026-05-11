Conmoción en Santa Cruz: una explosión e incendio dejó al menos 3 muertos, entre ellos un bebé

Una explosión seguida de un incendio provocó una tragedia en la localidad santacruceña de Perito Moreno, donde murieron tres personas, entre ellas un bebé de dos meses y dos adultos mayores. Hay al menos siete personas heridas.
El dramático episodio ocurrió en un complejo de departamentos de Perito Moreno. Además de las víctimas fatales, hubo al menos siete heridos y varias personas quedaron atrapadas entre los escombros.
una explosión y un incendio dejaron tres muertos, entre ellos un bebé de dos meses
Una explosión seguida de un incendio provocó una tragedia en la localidad santacruceña de Perito Moreno, donde murieron tres personas, entre ellas un bebé de dos meses y dos adultos mayores. Hay al menos siete personas heridas.
El hecho ocurrió en un complejo de departamentos compuesto por tres viviendas. Según trascendió, la principal hipótesis apunta a una fuga de gas como causa del estallido. La detonación destruyó al menos una de las unidades y el fuego se propagó rápidamente hacia las viviendas contiguas.
Personal de bomberos y efectivos policiales trabajaron intensamente para controlar las llamas y rescatar a los ocupantes, varios de los cuales quedaron atrapados entre los escombros.
Las autoridades montaron un amplio operativo de emergencia y acordonaron la zona para facilitar las tareas de rescate y evitar riesgos para los vecinos.
Según reportaron desde el gobierno provincial, hay por lo menos siete personas heridas, entre ellas cuatro niños de ocho, 11 y 12 años que fueron derivados a hospitales de las localidades cercanas con heridas y quemaduras de distinta consideración.
Los heridos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica inmediata. Posteriormente, una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Tras conocerse la tragedia, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que el Estado provincial intervino de inmediato para asistir a los damnificados. “Mi pesar a cada familia que sufre”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
Desde el Gobierno provincial informaron que las áreas de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación activaron protocolos especiales de asistencia. Además, funcionarios provinciales viajaron a la localidad para supervisar el operativo.
Una vez finalizadas las tareas de emergencia, la Justicia avanzará con las pericias correspondientes para determinar qué originó la explosión y establecer eventuales responsabilidades.