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Impactante: un auto terminó adentro de una farmacia tras un fuerte choque en La Plata

A pesar de la violencia del accidente y de los importantes daños materiales, no hubo heridos y los vecinos hablaron de un verdadero “milagro”.

Impactante: un auto terminó adentro de una farmacia tras un fuerte choque en La Plata

En un Impactante accidente en La Plata, un auto terminó incrustado dentro de una farmacia del Barrio Aeropuerto luego de un fuerte choque entre dos vehículos sobre avenida 7. A pesar de la violencia del impacto y de los importantes daños materiales, no hubo heridos y los vecinos hablaron de un verdadero “milagro”.

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El episodio ocurrió este sábado al mediodía en la zona de calle 7 entre 609 y 610, cuando un Toyota Corolla conducido por un joven de 23 años chocó contra un Suzuki Swift manejado por un hombre de 69 años.

Según informaron medios locales, ambos vehículos circulaban en la misma dirección cuando se produjo la colisión que desencadenó una escena dramática.

Tras el impacto, el conductor del Suzuki Swift perdió el control del vehículo, subió a la vereda y se incrustó de frente contra la Nueva Farmacia Aerobel.

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Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en el que el auto salió descontrolado hacia el comercio y atravesó la parte frontal del local. Las imágenes posteriores mostraron el vehículo completamente dentro de la farmacia y gran parte de la estructura dañada por el choque.

Vecinos y testigos coincidieron en una palabra para describir lo ocurrido: “milagro”. Incluso, una pareja que caminaba cerca del lugar logró salvarse de ser atropellada por apenas centímetros.

No hubo heridos pese a la violencia del impacto

Tras el accidente, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias acudió rápidamente al lugar para asistir a los involucrados.

Aunque ambos conductores estaban conmocionados, ninguno sufrió lesiones de gravedad. Tampoco hubo personas heridas dentro del comercio, pese a los importantes destrozos ocasionados por el vehículo.

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En la zona trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, peritos y agentes municipales para determinar cómo ocurrió el choque y ordenar el tránsito, que permaneció parcialmente cortado durante varios minutos. La causa quedó caratulada como “lesiones culposas” y es investigada por la UFI N°10 de La Plata.

El antecedente de otro violento choque en La Plata

Semanas atrás, otro fuerte accidente había generado tensión en la ciudad, esta vez en la esquina de avenida 13 y calle 40, cerca de Plaza Belgrano.

En aquella oportunidad, un conductor habría cruzado un semáforo en rojo y chocó violentamente contra otro auto, provocando importantes daños y una fuerte discusión entre los involucrados en plena calle.

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