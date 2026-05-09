Impactante: un auto terminó adentro de una farmacia tras un fuerte choque en La Plata

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Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en el que el auto salió descontrolado hacia el comercio y atravesó la parte frontal del local. Las imágenes posteriores mostraron el vehículo completamente dentro de la farmacia y gran parte de la estructura dañada por el choque.

Vecinos y testigos coincidieron en una palabra para describir lo ocurrido: “milagro”. Incluso, una pareja que caminaba cerca del lugar logró salvarse de ser atropellada por apenas centímetros.

No hubo heridos pese a la violencia del impacto

Tras el accidente, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias acudió rápidamente al lugar para asistir a los involucrados.

Aunque ambos conductores estaban conmocionados, ninguno sufrió lesiones de gravedad. Tampoco hubo personas heridas dentro del comercio, pese a los importantes destrozos ocasionados por el vehículo.

choque

En la zona trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, peritos y agentes municipales para determinar cómo ocurrió el choque y ordenar el tránsito, que permaneció parcialmente cortado durante varios minutos. La causa quedó caratulada como “lesiones culposas” y es investigada por la UFI N°10 de La Plata.

El antecedente de otro violento choque en La Plata

Semanas atrás, otro fuerte accidente había generado tensión en la ciudad, esta vez en la esquina de avenida 13 y calle 40, cerca de Plaza Belgrano.

En aquella oportunidad, un conductor habría cruzado un semáforo en rojo y chocó violentamente contra otro auto, provocando importantes daños y una fuerte discusión entre los involucrados en plena calle.