Su papá se murió y no llegó a despedirlo por la medida gremial en los aeropuertos: "El peor día de mi vida"

“Hoy murió mi viejo y, como a los de Intercargo se les ocurrió hacer un paro sorpresa, me cancelaron el vuelo para poder ir a despedirlo”, escribió Spinelli en sus redes sociales. “Esa mañana mi hermano me comunica que había fallecido”, agregó poco después en diálogo con Radio Mitre.

La huelga, que impidió el desembarque de cientos de pasajeros en aeropuertos de todo el país, dejó a miles varados. Ante la cancelación, Spinelli no tuvo otra alternativa que emprender un viaje de 15 horas en micro, con la esperanza de poder llegar a tiempo a La Plata, donde vivía su padre.

el-paro-de-pilotos-afecto-vuelos-en-aeroparque-y-ezeiza-foto-telam-ZYRALR2THFFGPA4Y6Z645NJBT4.avif

“¿Llegaste a despedir a tu papá?”, le preguntó el periodista Eduardo Feinmann. “No, no llegué, del hospital ya me habían recomendado que no lo viera porque ya había pasado mucho tiempo”, dijo entre lágrimas.

“Así que bueno, lo despediré a mi forma de otra manera y transitaremos estos momentos en familia como corresponde”, agregó, y recalcó: “Fue uno de los peores días de mi vida. Estaba muy sensible y tener que pasar por todo esto fue bastante feo”.

Por último, el hombre sostuvo: “Desde hace tiempo creo que el sindicalismo argentino ha perdido esa sensibilidad con la gente cuando realiza los paros“. Y concluyó: “Hoy fue Intercargo, pero mañana son los metrodelegados en Buenos Aires o camioneros; me parece que más que nunca este país necesita una reforma sindical urgente”,.

Sorpresiva asamblea de trabajadores de Intercargo provocó demoras y cancelaciones en Aeroparque

La sorpresiva asamblea de los trabajadores de Intercargo, nucleados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), provocó este miércoles demoras y cancelaciones en vuelos en el Aeroparque Jorge Newbery.

La medida fue tomada debido al despido de uno de los empleados de la empresa estatal que brinda el servicio de rampa a las compañías aéreas como Flybondi, JetSmart y a las extranjeras como Gol, Sky y Latam.