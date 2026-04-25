Video: así mataron a un estudiante que entregó su mochila sin ofrecer resistencia en un violento robo

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El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, que captaron la secuencia del asalto, la entrega de las pertenencias y el disparo. Ese material resultó clave para orientar la investigación.

Con el avance de las tareas, se determinó que la banda estaba integrada por al menos cuatro personas que se movilizaban en dos vehículos robados. El Voyage negro había sido sustraído ese mismo día en Lanús, mientras que el Kangoo gris también contaba con pedido de secuestro.

Personal de la DDI de Lomas de Zamora y del Departamento de Homicidios de la Policía Bonaerense llevó adelante un operativo durante la noche, en el que lograron localizar ambos rodados abandonados: el Voyage en Avellaneda y el Kangoo en Monte Chingolo.

Quiénes son los acusados del crimen del joven estudiante

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En ese marco, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Blas Parera al 300, en Lanús, donde fueron detenidos, identificados como Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25). Ambos poseen antecedentes por robos en la zona de Temperley y San José.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir y zapatillas que habrían sido utilizadas al momento del hecho.

En tanto, otros dos sospechosos ya identificados permanecen prófugos: Alejandro Alexander, alias “Lecoque”, y Matías Ezequiel Daller.

La causa fue caratulada como homicidio criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.