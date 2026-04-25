Fabián Cubero tiró la casa por la ventana en el 15 de Allegra: fiesta top y dos vestidos que se robaron todo

Para dar inicio a la celebración, la joven deslumbró con un vestido en tono verde esmeralda de gran presencia. El diseño, confeccionado en tul con bordados de pailletes, presentaba un corset strapless ajustado al cuerpo hasta la cintura, desde donde nacía una falda amplia, de corte evasé y largo hasta el suelo, que aportaba movimiento y elegancia a cada paso.

El estilismo se completó con el cabello suelto, trabajado en ondas delicadas que sumaban un aire romántico y fresco, en perfecta sintonía con el conjunto elegido para abrir la noche.

look Allegra Cubero 15 años

Ya entrada la fiesta, Allegra decidió renovar su imagen con un segundo outfit pensado para disfrutar al máximo la pista. En esta ocasión, optó por un vestido corto en color blanco, también intervenido con pailletes, manteniendo el brillo como elemento central de sus looks.

En contraste con el primer peinado, eligió llevar el cabello recogido, lo que le aportó comodidad y un estilo más relajado, ideal para bailar sin restricciones y entregarse por completo a la celebración. Así, la joven logró combinar glamour y practicidad en una noche que, sin dudas, quedará en su memoria.

look Allegra Cubero 15 años (1)

De qué manera Fabián Cubero se vengó de Nicole Neumann en la fiesta de 15 de Allegra

Tras varias semanas de preparativos y con una expectativa que fue creciendo con el correr de los días, finalmente llegó el momento más esperado para Fabián Cubero: la celebración de 15 de su hija Allegra. Con todo dispuesto para una noche que prometía ser inolvidable, el ex de Nicole Neumann se mostró atento a cada detalle, acompañado en todo momento por Mica Viciconte y su entorno más cercano.

Desde las primeras horas del día, el ex futbolista y su pareja se acercaron al exclusivo salón ubicado en Olivos, donde tendría lugar el festejo. La idea fue clara desde el inicio: supervisar cada aspecto de la organización para que nada quedara librado al azar en una noche que ya generaba gran expectativa mediática.

En la previa, uno de los puntos que más comentarios despertó fue el look de la cumpleañera. El diseño del vestido había sido confiado desde un principio a Laurencio Adot, quien mantiene una histórica cercanía con la modelo. Sin embargo, en los días previos surgieron dudas y versiones cruzadas a partir de ciertos movimientos en redes sociales, lo que encendió las especulaciones sobre un posible cambio. Con el paso de las horas, ese clima de incertidumbre se fue disipando y finalmente se confirmó que el diseñador seguía al frente de la creación.

nicole neumann fabian cubero

Pero cuando parecía que todo estaba resuelto, apareció un dato inesperado que volvió a poner el foco en la interna del evento: pese a haber sido el encargado del vestido, Adot no sería parte de la celebración. El propio diseñador lo reveló públicamente y no ocultó su sorpresa ante la situación. "No estoy invitado pero le hice el vestido y estuvo todo muy bien. Creo que lo va a usar... digo creo porque ya no sé... las chicas cambian", expresó con cierto tono irónico en diálogo con Pronto.

A pesar del revuelo, el diseñador eligió no profundizar en la polémica y prefirió enfocarse en su vínculo con Nicole Neumann. En ese sentido, destacó su rol dentro de la familia y el presente que atraviesa junto a sus hijas. "Está feliz con sus hijas, las acompaña siempre y la verdad, la tiene ella. Es una madraza", sostuvo, dejando en claro su mirada positiva más allá de cualquier versión.