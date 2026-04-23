En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Frío
AMBA
Clima

Alerta por frío polar en el AMBA: pronostican fuertes vientos y una brusca caída de temperatura

Las mínimas estarán cerca de los 7 °C y la sensación térmica rondará los 4 °C en Capital Federal y el conurbano. El cambio de tiempo comenzará el domingo.

Alerta por frío en Buenos Aires y varias provincias. (Foto: archivo)

Alerta por frío en Buenos Aires y varias provincias. (Foto: archivo)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un cambio de tiempo drástico. Desde este domingo se espera el ingreso de la masa de aire polar más intensa en lo que va de 2026, con fuertes vientos, lluvias aisladas y un marcado descenso térmico.

Leé también El clima en el AMBA: ¿se viene la lluvia?, el pronóstico del SMN para el resto de la semana
Domingo de calor en el AMBA: hasta cuándo sube la temperatura y cuándo llegan las lluvias

Según meteorólogos, el fenómeno estará impulsado por un sistema de baja presión que avanzará desde la Patagonia hacia la provincia de Buenos Aires, generando condiciones inestables y ráfagas que podrían alcanzar niveles peligrosos.

El cambio comenzará en la madrugada del domingo 26 de abril, con chaparrones aislados y la rotación del viento al sudoeste. A lo largo del día, el escenario se volverá más hostil:

  • Ráfagas de 60 a 70 km/h en Capital y el conurbano
  • Vientos de hasta 100 km/h en la costa bonaerense
  • Descenso abrupto de la temperatura hacia la tarde y la noche

La jornada estará marcada por un clima inestable y ventoso, con una máxima que apenas rondará los 18°C.

KO5KE6DVT5HB7HH5MUK6E6TPMU (1)
l pulso de aire fr&iacute;o ser&aacute; breve: desde el mi&eacute;rcoles se prev&eacute; un r&aacute;pido ascenso de la temperatura (T&eacute;lam)

l pulso de aire frío será breve: desde el miércoles se prevé un rápido ascenso de la temperatura (Télam)

El lunes, el día más frío del año

Tras el ingreso del aire polar, el lunes 27 será la jornada más fría en lo que va del año en Buenos Aires:

  • Mínima de 7°C en la Ciudad
  • Valores de hasta 4°C en zonas del conurbano

Se trata de registros que no se habían dado en 2026 y que estarán por debajo del promedio habitual para abril.

Riesgos por el viento y recomendaciones

Los especialistas advirtieron que las ráfagas intensas podrían generar complicaciones:

  • Caída de ramas, árboles y carteles
  • Riesgos en zonas costeras y urbanas
  • Posibles alertas meteorológicas oficiales

Por eso, recomiendan seguir los avisos del Servicio Meteorológico y extremar precauciones, especialmente durante la tarde del domingo.

frio extremo julio.jpg
Las m&iacute;nimas estar&aacute;n cerca de los 7 &deg;C y la sensaci&oacute;n t&eacute;rmica rondar&aacute; los 4 &deg;C en Capital Federal y el conurbano.

Las mínimas estarán cerca de los 7 °C y la sensación térmica rondará los 4 °C en Capital Federal y el conurbano.

Cuánto durará el frío polar

Aunque el impacto será fuerte, el fenómeno tendrá una duración acotada. El aire frío se mantendrá hasta el martes 28, con mañanas muy frescas, pero luego se espera una rápida recuperación térmica.

Desde el miércoles 29, con el cambio en la circulación del viento, las temperaturas volverán a valores más normales para la época.

El ingreso del aire polar contrasta con el inicio de abril, que estuvo marcado por temperaturas inusualmente altas, incluso con sensaciones térmicas cercanas a los 35°C.

Ahora, el escenario cambia por completo: del calor atípico al primer frío intenso del año en cuestión de horas, en un fenómeno que mantiene en alerta a toda la región central del país.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Frío AMBA Vientos
Notas relacionadas
Alerta amarilla en CABA: cómo estará el clima durante el resto del fin de semana largo
Clima irrespirable en LN+: revelan la feroz interna entre Débora Plager y Cristina Pérez
Furor en calle Florida por la llegada de una marca internacional: filas de cinco cuadras y esperas de hasta siete horas

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar