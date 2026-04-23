Alerta por frío polar en el AMBA: pronostican fuertes vientos y una brusca caída de temperatura

KO5KE6DVT5HB7HH5MUK6E6TPMU (1) l pulso de aire frío será breve: desde el miércoles se prevé un rápido ascenso de la temperatura (Télam)

El lunes, el día más frío del año

Tras el ingreso del aire polar, el lunes 27 será la jornada más fría en lo que va del año en Buenos Aires:

Mínima de 7°C en la Ciudad

Valores de hasta 4°C en zonas del conurbano

Se trata de registros que no se habían dado en 2026 y que estarán por debajo del promedio habitual para abril.

Riesgos por el viento y recomendaciones

Los especialistas advirtieron que las ráfagas intensas podrían generar complicaciones:

Caída de ramas, árboles y carteles

Riesgos en zonas costeras y urbanas

Posibles alertas meteorológicas oficiales

Por eso, recomiendan seguir los avisos del Servicio Meteorológico y extremar precauciones, especialmente durante la tarde del domingo.

frio extremo julio.jpg Las mínimas estarán cerca de los 7 °C y la sensación térmica rondará los 4 °C en Capital Federal y el conurbano.

Cuánto durará el frío polar

Aunque el impacto será fuerte, el fenómeno tendrá una duración acotada. El aire frío se mantendrá hasta el martes 28, con mañanas muy frescas, pero luego se espera una rápida recuperación térmica.

Desde el miércoles 29, con el cambio en la circulación del viento, las temperaturas volverán a valores más normales para la época.

El ingreso del aire polar contrasta con el inicio de abril, que estuvo marcado por temperaturas inusualmente altas, incluso con sensaciones térmicas cercanas a los 35°C.

Ahora, el escenario cambia por completo: del calor atípico al primer frío intenso del año en cuestión de horas, en un fenómeno que mantiene en alerta a toda la región central del país.