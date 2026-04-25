¡Escalofriante! Así Anna del Boca dibujó a su padre cuando tenía 7 años en un informe psiquiátrico

En ese marco, el letrado también fue categórico al referirse a las recientes declaraciones de Biasotti: “Dice que se quiere revincular con su hija, pero eso es todo un show absoluto. Anna tiene el mismo celular desde los 10 años y no tuvo ni un solo llamado de contacto de parte de él. Jamás”, lanzó sin rodeos.

Pero sus palabras no quedaron ahí. Fioribello redobló la apuesta con una afirmación que generó fuerte impacto: “Él odia a su hija desde antes que naciera”. Y sumó: “Hizo todo lo posible para destruirle la vida y estigmatizarla. Le pidió varias veces que abortara a Andrea, pero ella dijo que no. Realmente le tuvo mucho desprecio”.

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Sobre el dibujo, el abogado insistió en su relevancia dentro del expediente: “Fue parte de la causa. Imagínense a una nena de siete años dibujando así a su papá. Es tremendo. Algo pintado de esa forma no se puede inventar”, sostuvo con firmeza.

El informe psicológico de Anna del Boca también reúne testimonios contundentes sobre su vínculo con su padre. Según se leyó en el programa, la entonces niña describió esa relación como “una tortura” y expresó: “Me arruinó la vida. Los problemas con mi papá… siento que me robó la infancia. Creo que nunca quiso que yo naciera y por eso me lastimó tanto”.

Además, en ese mismo documento, relató situaciones de abuso y episodios de humillación que, según su testimonio, habrían ocurrido durante su infancia: “A mis cuatro o cinco años sufrí los primeros abusos. Me tocaba mis partes. En esa época ocurría en la noche y en la cama. Una vez se me apareció desnudo junto a su novia en la habitación, yo estaba en una cama y ellos en la de al lado”.

La joven actriz también supo describir ante la Justicia qué sentía cada vez que tenía que ir a la casa de su papá: “Odiaba ir a lo de mi papá. Me agarraba de las paredes, literalmente, porque no quería irme lejos de mi mamá”.

Vale señalar que la resolución judicial, que cerró el expediente en 2023, determinó que no existían pruebas suficientes para elevar el caso a juicio oral, por lo que Ricardo Biasotti fue sobreseído en la causa en la que si hija Anna del Boca lo denunció por presunto abuso sexual y corrupción de menores.

Así Anna del Boca dibujaba a su padre cuando tenía 7 años - captura La mañana con Moria

Cuál fue la lapidaria frase con la que Anna del Boca apuntó contra su padre, Ricardo Biasotti

Esta semana Anna del Boca rompió el silencio en diálogo con SQP (América TV) y se refirió a Ricardo Biasotti, luego de la entrevista que él brindó en LAM (América TV) y en otros programas, donde habló sobre la denuncia de Andrea del Boca y el conflicto que involucra a su hija.

En ese contexto, visiblemente conmovida, Anna dio su versión de los hechos y cuestionó varios de los dichos recientes, en medio de una polémica que volvió a cobrar fuerza en los medios. Sobre las entrevistas que brindó su padre, fue clara: “No vi nada, por mi salud mental ”. Y agregó: “Esto es mi vida, no estoy abriendo un debate ni armando un Boca-River. Se está haciendo una situación muy fea, cruel, repulsiva, inhumana, y es una perversión. No estoy subida a esta narrativa”.

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Además, se mostró enfocada en su presente personal: “Estoy muy feliz con mi vida, con mi familia, con mi pareja”. Consultada por el notero Rodrigo Bar sobre por qué cree que su padre decidió hablar ahora, respondió sin rodeos: “Hay gente a la que le duele ver el protagonismo de otra persona”.

Por último, hizo hincapié en la necesidad de resguardar su intimidad frente a la exposición mediática del caso. “Necesito cuidar mi privacidad. Es chocante, es fuerte. No se debería generar debate de ciertos temas. Estoy muy tranquila con lo que hice; no soy la primera ni la última a la que no le creen ”, sostuvo, en referencia al tratamiento público que tuvieron sus pericias psicológicas en algunos programas.

La joven salió con los tapones de punta tras las recientes declaraciones de Biasotti y no dudó en desmentirlo públicamente. “ Todo lo que dice es un vómito de mentiras ”, afirmó, en referencia a los dichos del empresario, especialmente a su versión sobre el origen de la segunda “N” en su nombre.

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En otro tramo, también se refirió a la posibilidad de recomponer el vínculo, luego de que su padre manifestara que mantiene esa expectativa. “Como ser humano, me destaca mi templanza y mi empatía. Yo ya sané tantas cosas, que creo que como otro ser humano, la esperanza es lo último que se pierde”, expresó. Sin embargo, dejó en claro su postura: “Yo no me junto con gente que me daña tanto, tengo muy en claro mis vínculos y nunca fui regida por la sangre ”.

Además, la joven apuntó contra Amalia Granata, expareja de Biasotti, quien opinó sobre el conflicto. “Yo lo vengo diciendo, hay piojos resucitados que se suben a un barco y yo ni los conozco, ni los menciono”, disparó, sin filtros.