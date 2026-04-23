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Furor en calle Florida por la llegada de una marca internacional: filas de cinco cuadras y esperas de hasta siete horas

La marca abrió su primer local oficial en Buenos Aires y convocó desde la madrugada a cientos de jóvenes, con una fuerte estrategia de regalos y juegos que impulsó la participación y marcó el inicio de un ambicioso plan de expansión en el país.

Cientos de jóvenes hicieron fila desde la madrugada sobre la peatonal Florida para ingresar al primer local oficial de Miniso. (Foto: archivo).

Cientos de jóvenes hicieron fila desde la madrugada sobre la peatonal Florida para ingresar al primer local oficial de Miniso. (Foto: archivo).

La peatonal calle Florida fue escenario de una apertura que no pasó desapercibida. La llegada oficial de Miniso convocó a cientos de personas que comenzaron a hacer fila desde la madrugada para ingresar al primer local de la marca en la Ciudad de Buenos Aires, que abrió sus puertas al mediodía con una extensión de hasta cinco cuadras de espera y demoras para ingresar de hasta siete horas.

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El fenómeno repitió escenas recientes vinculadas a marcas internacionales como Decathlon y Victoria’s Secret, con una fuerte presencia de adolescentes y jóvenes que se acercaron atraídos por la propuesta de la firma. Muchos eligieron vestirse con prendas rojas, el color distintivo de la compañía, e incluso caracterizarse como personajes de animé, en sintonía con la estética y el público objetivo de la marca.

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La convocatoria comenzó cerca de las cinco de la mañana y estuvo impulsada, en parte, por una estrategia de premios. Las primeras 200 personas vestidas de rojo recibieron regalos, mientras que dentro del local se organizaron juegos como el “Minuto ganador” que permitía a los participantes recorrer la tienda durante un minuto y llevarse todo lo que lograran tomar en ese tiempo. A eso se agregó la búsqueda de tickets ocultos con beneficios adicionales.

El desembarco forma parte de un plan de inversión de 50 millones de dólares con el objetivo de abrir 100 locales en los próximos cinco años en la Argentina. La iniciativa contempla la creación de entre 800 y 1.000 puestos de trabajo y la instalación de tiendas en zonas comerciales, shoppings y espacios de alto tránsito.

Fundada en 2013 en Guangzhou, la compañía cuenta con presencia en 112 países y más de 7.700 locales. Su propuesta, basada en productos de uso cotidiano con diseño atractivo y precios accesibles, logró posicionarse con fuerza entre consumidores jóvenes y en redes sociales.

El nuevo punto de venta en Florida marca el inicio formal de la operación en el país, tras experiencias previas no oficiales. La expansión continuará con una próxima apertura en el DOT Baires, prevista para mayo, donde funcionará una tienda insignia de 500 metros cuadrados con diseño alineado a los estándares globales de la marca.

Durante la jornada, la fila, los juegos y la expectativa por los premios generaron un clima festivo que se trasladó rápidamente a redes sociales. Videos e imágenes del evento se viralizaron entre los seguidores, consolidando el impacto del desembarco y anticipando nuevas aperturas con dinámicas similares.

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