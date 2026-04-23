Furor en calle Florida por la llegada de una marca internacional: filas de cinco cuadras y esperas de hasta siete horas

El desembarco forma parte de un plan de inversión de 50 millones de dólares con el objetivo de abrir 100 locales en los próximos cinco años en la Argentina. La iniciativa contempla la creación de entre 800 y 1.000 puestos de trabajo y la instalación de tiendas en zonas comerciales, shoppings y espacios de alto tránsito.

Fundada en 2013 en Guangzhou, la compañía cuenta con presencia en 112 países y más de 7.700 locales. Su propuesta, basada en productos de uso cotidiano con diseño atractivo y precios accesibles, logró posicionarse con fuerza entre consumidores jóvenes y en redes sociales.

El nuevo punto de venta en Florida marca el inicio formal de la operación en el país, tras experiencias previas no oficiales. La expansión continuará con una próxima apertura en el DOT Baires, prevista para mayo, donde funcionará una tienda insignia de 500 metros cuadrados con diseño alineado a los estándares globales de la marca.

Durante la jornada, la fila, los juegos y la expectativa por los premios generaron un clima festivo que se trasladó rápidamente a redes sociales. Videos e imágenes del evento se viralizaron entre los seguidores, consolidando el impacto del desembarco y anticipando nuevas aperturas con dinámicas similares.