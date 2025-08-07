En vivo Radio La Red
Actualidad
Damas Gratis
Movistar Arena
Batalla campal

Un muerto tras gravísimos incidentes en un recital de Damas Gratis en Colombia

Los hechos se produjeron antes de lo que iba a ser la última presentación del grupo argentino de cumbia villera. Cuáles fueron los motivos que desencadenaron la violencia.

Una imagen de los graves incidentes ocurridos en el recital de Damas Gratis (Foto: captura de video).

Una imagen de los graves incidentes ocurridos en el recital de Damas Gratis (Foto: captura de video).

El grupo argentino Damas Gratis iba a cerrar su minigira por Colombia con un show en el Movistar Arena de Bogotá, pero un inesperado brote de violencia desató el caos. Lo que prometía ser una fiesta tropical terminó en tragedia: un muerto, cinco heridos y el espectáculo cancelado.

La banda de cumbia villera liderada por Pablo Lescano había aterrizado en Bogotá para coronar su paso por Colombia con una última presentación. El show, previsto para la noche del miércoles en una de las sedes más reconocidas de la capital, debía poner el broche final a una gira breve pero intensa. Sin embargo, la situación se descontroló incluso antes de que comenzara el espectáculo.

Decenas de personas protagonizaron una batalla campal que incluyó peleas cuerpo a cuerpo, lanzamientos de objetos y todo tipo de violentas agresiones. Según informaron medios locales, se trataría de enfrentamientos entre barras bravas de distintos equipos de fútbol. Las imágenes del caos no tardaron en viralizarse en redes sociales, alimentando la indignación de los usuarios.

Cómo se generaron los incidentes en el recital de Damas Gratis

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que la seguridad privada del evento fue completamente superada. En un comunicado oficial difundido en video, explicaron que “en la parte interna, la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”.

A raíz de esta situación, fue necesario que ingresara la Policía Nacional con unidades especializadas para controlar los disturbios. Según ese mismo informe, cinco personas resultaron heridas con armas blancas y debieron ser trasladadas a distintos centros hospitalarios.

Un muerto en el show de Damas Gratis

Pero la violencia no se limitó al interior del recinto. Afuera del estadio, las noticias no fueron menos trágicas. El propio alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, utilizó sus redes sociales para comunicar la muerte de una persona en las inmediaciones del Movistar Arena.

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, escribió Galán en una historia de Instagram.

Damas_Gratis_violencia

El funcionario fue categórico en su repudio: “Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”.

Frente al panorama de caos, los organizadores no tardaron en cancelar el evento. A través de un comunicado oficial, explicaron que la decisión se tomó “por motivos de seguridad”, y con el objetivo de “proteger a los asistentes y colaboradores”. Además, aclararon que el estadio fue evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes.

La medida buscó evitar que la situación escalara aún más. Sin embargo, la suspensión generó malestar y frustración entre los fanáticos que esperaban el show, muchos de los cuales ya se encontraban en el recinto cuando comenzaron los disturbios.

Damas Gratis: qué pasó realmente dentro del Movistar Arena

Si bien el caos se desarrolló rápidamente, los motivos de fondo aún no están del todo claros. Lo cierto es que la presencia de hinchas de distintos equipos dentro del mismo recinto encendió un conflicto que nadie pudo frenar a tiempo.

Algunos testigos hablaron de insultos, provocaciones y enfrentamientos que se fueron intensificando hasta alcanzar niveles de violencia inauditos. La falta de un operativo de seguridad robusto, capaz de anticipar y contener esas conductas, terminó siendo determinante.

