Un muerto tras gravísimos incidentes en un recital de Damas Gratis en Colombia

A raíz de esta situación, fue necesario que ingresara la Policía Nacional con unidades especializadas para controlar los disturbios. Según ese mismo informe, cinco personas resultaron heridas con armas blancas y debieron ser trasladadas a distintos centros hospitalarios.

Un muerto en el show de Damas Gratis

Pero la violencia no se limitó al interior del recinto. Afuera del estadio, las noticias no fueron menos trágicas. El propio alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, utilizó sus redes sociales para comunicar la muerte de una persona en las inmediaciones del Movistar Arena.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, escribió Galán en una historia de Instagram.

El funcionario fue categórico en su repudio: “Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”.

Frente al panorama de caos, los organizadores no tardaron en cancelar el evento. A través de un comunicado oficial, explicaron que la decisión se tomó “por motivos de seguridad”, y con el objetivo de “proteger a los asistentes y colaboradores”. Además, aclararon que el estadio fue evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes.

La medida buscó evitar que la situación escalara aún más. Sin embargo, la suspensión generó malestar y frustración entre los fanáticos que esperaban el show, muchos de los cuales ya se encontraban en el recinto cuando comenzaron los disturbios.

Damas Gratis: qué pasó realmente dentro del Movistar Arena

Si bien el caos se desarrolló rápidamente, los motivos de fondo aún no están del todo claros. Lo cierto es que la presencia de hinchas de distintos equipos dentro del mismo recinto encendió un conflicto que nadie pudo frenar a tiempo.

Algunos testigos hablaron de insultos, provocaciones y enfrentamientos que se fueron intensificando hasta alcanzar niveles de violencia inauditos. La falta de un operativo de seguridad robusto, capaz de anticipar y contener esas conductas, terminó siendo determinante.