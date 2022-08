Un tren atropelló y mató a un nene que jugaba en las vías en Bosques e hirió a otro

Tras el accidente, los familiares y vecinos de la víctima apedrearon a los maquinistas, les robaron sus pertenencias e intentaron prender fuego la formación. También agredieron a la policía.

Tragedia en Bosques: el testimonio del maquinista

Uno de los dos maquinistas a cargo de la formación dijo a las cámaras de C5N: “Me robaron todo. Me cagaron a palos”.

“Vos no tenés la culpa hermano”, le dice un hombre que estaba filmando el video. "No tuve la culpa, no pude hacer nada”, asintió el maquinista.

Los conductores a bordo de la locomotora eran Maximiliano Daniel Caleta (30) y Nahuel Serrano (33).

Por el momento, se sabe a través del parte policial que hay una víctima fatal. Se esperan novedades en las próximas horas acerca de la salud del niño que sigue con vida, pero gravemente herido.