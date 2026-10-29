Una perra cayó desde un quinto piso, sobrevivió y su dueño rompió el silencio ante las denuncias

El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones del edificio. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, muestran el momento exacto en que la cachorra cae desde varios metros de altura.

En la grabación se observa que dos personas caminaban por la vereda cuando el animal se precipitó hacia la calle. Después de atravesar las ramas de los árboles, Lali terminó tendida junto al cordón de la vereda, donde permaneció moviendo la cola. La secuencia generó preocupación entre quienes presenciaron el episodio y los usuarios que posteriormente vieron el video.

Sin embargo, el caso tomó otro rumbo cuando vecinos del edificio presentaron una denuncia ante la Fiscalía por presunto maltrato animal, con el objetivo de que se investigara si la caída había sido accidental o si existió alguna conducta intencional. Al mismo tiempo, comenzaron a circular versiones en las redes sociales que aseguraban que la perra había muerto y que su propietario se negaba a afrontar los gastos de la atención veterinaria.

Qué dijo el dueño de Lali sobre las denuncias y cómo sigue la salud de la perra

Ante la repercusión del caso, Juan decidió dar su versión de lo ocurrido y desmentir las acusaciones que comenzaron a difundirse. “Dijeron un montón de cosas, que la perrita ha muerto y todo, y me pusieron un cartel a mí en el ascensor diciendo ‘se nos fue un ángel’, y a la perrita la tengo viva”, aseguró.

El hombre también explicó que dejó su documento de identidad y la cédula de su automóvil como garantía en la veterinaria donde fue asistida la cachorra, para responder por los gastos del tratamiento. Por su parte, la hija del propietario brindó detalles sobre las lesiones que sufrió Lali como consecuencia de la caída.

Según contó, la perra sufrió una fractura de mandíbula “porque se dio la carita contra el piso”. Además, presenta una hinchazón en una parte del cerebro, aunque aseguró que “va mejorando para que pueda caminar”.

El tratamiento veterinario incluye la administración de gotas para los ojos y otros medicamentos, mientras los profesionales siguen de cerca su evolución. Juan también afirmó que, después del episodio, instaló una protección en el balcón del departamento para evitar que vuelva a producirse un accidente similar.

El antecedente que generó sospechas: una botella cayó desde el mismo edificio

La polémica por la caída de Lali se intensificó cuando trascendió que seis días antes había ocurrido otro episodio peligroso en el mismo edificio de Mar del Plata. En aquella oportunidad, una botella de vidrio cayó desde el quinto piso y estuvo a centímetros de golpear a un peluquero que trabaja desde hace dos décadas en la cuadra. El hombre logró evitar el impacto porque retrocedió justo cuando el objeto se precipitaba hacia la vereda.

“Me tocó la gorra y explotó en mis pies. Lo tomé como un acto de suerte, pero cuando lo pensé dije: ‘Miércoles, esto pudo haber sido una tragedia’. Una botella que cae de 20 metros de altura no viene a menos de 60 o 70 kilómetros por hora”, relató el trabajador, según informó 0223.

El incidente también fue captado por una cámara de seguridad, lo que permitió reconstruir cómo ocurrió la caída del envase. A pesar del riesgo que representó, el peluquero no presentó una denuncia formal y optó por comunicar lo sucedido a la administración del consorcio. Tras conocerse el episodio de Lali, el trabajador manifestó su preocupación y sostuvo que tenía “la sensación” de que la perra también podría haber sido arrojada intencionalmente, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa sospecha.

El dueño del animal rechazó esa interpretación y aseguró que la caída de la botella también había sido accidental. “Eso también ha sido un accidente, el perrito jugando con el gatito”, explicó Juan.