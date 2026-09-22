Festival de Cine de Mar del Plata: llegan las películas premiadas en Cannes, Venecia, Berlín y Sundance

Con el auspicio de las embajadas y representaciones diplomáticas de las naciones nórdicas en Argentina, el evento incluirá paneles y conversaciones con realizadores. Entre los filmes selecciondos, 2 por país, se destaca la presencia de "Woman Unknown", el film de la danesa May El-Touky que acaba de alzarse con el León de Oro en el Festival de Venecia. También, estará la película elegida por Noruega para competir por la estatuilla dorada, "Growth of the Soil", adaptación de la novela del Premio Nobel de Literatura Knut Hamsun a cargo del veterano realizador Hans Peter Moland, así como la de Finlandia, "The Squirrel" de Markus Lehmusruusu, una sorprendente comedia de ciencia-ficción ambientada en un mundo en el que han desaparecido todos los animales. Suecia estará presente con "The Patron" de Julia Thelin, sobre una joven manipuladora (Carl Sehn) que le hace creer a dos compañeros de trabajo que es una rica heredera, y con "Clementine Orange" de Lisa Forslund, sobre otra decepción, esta vez de un presidiario que escribe cartas de amor detrás de las rejas y tiene 24 horas de libertad para que el romance se haga realidad. Islandia participa con "Anorgasmia", de Jon Einarsson Gustafsson, una coproducción con Canadá y República Checa protagonizada por la francesa Mathilde Warnier y el inglés Edward Hayter, y "Disturbed", de Bragi Thor Hinriksson, un thriller de horror sobre una mujer que no puede distinguir entre ficción y realidad. Dinamarca completa su participación con "Cute" de Marlene Emilie Lyngstad, coproducción con Noruega y Suecia que con una propuesta controvertida generó largos aplausos durante su reciente presentación en el Festival de San Sebastián y que tiene como coprotagonista a Jan Gunnar Røise, a quien la audiencia en Mar del Plata vio el año pasado en "Sex" de Dag Johan Haugerud. La otra película finlandesa es "Lex Julia" de Laura Hyppönen, sobre una mujer que descubre que su marido ha invitado a un viejo amigo a una casa de fin de semana, que no es otro que el hombre que la violó 15 años atrás. Noruega completa su participación con "My First Love" de Mari Storstein, basada en una historia real sobre una chica paralitica que encuentra su primer amor en el sitio menos pensado.