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Festival de Cine de Mar del Plata: llegan las películas premiadas en Cannes, Venecia, Berlín y Sundance

La edición 41° del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata anuncia 10 películas de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, junto a títulos destacados del circuito internacional.

Festival de Cine de Mar del Plata: llegan las películas premiadas en Cannes

Festival de Cine de Mar del Plata: llegan las películas premiadas en Cannes, Venecia, Berlín y Sundance. (Foto: Gentileza Prensa)

En las últimas ediciones participaron Japón e Italia, y ahora es el turno de los países nórdicos: 10 películas que representan lo mejor de la cinematografía de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia se podrán ver en la edición 41° del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en un evento denominado Luces Nórdicas que incluirá además la visita de una delegación de cineastas de esos países.

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Con el auspicio de las embajadas y representaciones diplomáticas de las naciones nórdicas en Argentina, el evento incluirá paneles y conversaciones con realizadores. Entre los filmes selecciondos, 2 por país, se destaca la presencia de "Woman Unknown", el film de la danesa May El-Touky que acaba de alzarse con el León de Oro en el Festival de Venecia. También, estará la película elegida por Noruega para competir por la estatuilla dorada, "Growth of the Soil", adaptación de la novela del Premio Nobel de Literatura Knut Hamsun a cargo del veterano realizador Hans Peter Moland, así como la de Finlandia, "The Squirrel" de Markus Lehmusruusu, una sorprendente comedia de ciencia-ficción ambientada en un mundo en el que han desaparecido todos los animales. Suecia estará presente con "The Patron" de Julia Thelin, sobre una joven manipuladora (Carl Sehn) que le hace creer a dos compañeros de trabajo que es una rica heredera, y con "Clementine Orange" de Lisa Forslund, sobre otra decepción, esta vez de un presidiario que escribe cartas de amor detrás de las rejas y tiene 24 horas de libertad para que el romance se haga realidad. Islandia participa con "Anorgasmia", de Jon Einarsson Gustafsson, una coproducción con Canadá y República Checa protagonizada por la francesa Mathilde Warnier y el inglés Edward Hayter, y "Disturbed", de Bragi Thor Hinriksson, un thriller de horror sobre una mujer que no puede distinguir entre ficción y realidad. Dinamarca completa su participación con "Cute" de Marlene Emilie Lyngstad, coproducción con Noruega y Suecia que con una propuesta controvertida generó largos aplausos durante su reciente presentación en el Festival de San Sebastián y que tiene como coprotagonista a Jan Gunnar Røise, a quien la audiencia en Mar del Plata vio el año pasado en "Sex" de Dag Johan Haugerud. La otra película finlandesa es "Lex Julia" de Laura Hyppönen, sobre una mujer que descubre que su marido ha invitado a un viejo amigo a una casa de fin de semana, que no es otro que el hombre que la violó 15 años atrás. Noruega completa su participación con "My First Love" de Mari Storstein, basada en una historia real sobre una chica paralitica que encuentra su primer amor en el sitio menos pensado.

Aunque las películas seleccionadas para participar en las 5 competencias oficiales recién se darán a conocer el 19 de octubre durante la gran presentación que tendrá lugar en el Palacio Libertad con un concierto gratuito del ganador del Astor a la Trayectoria Emilio Kauderer, la dirección artística reveló la participación de varios títulos que han obtenido premios en grandes festivales del mundo. Entre ellas se destaca "Fjord" con la que en mayo el rumano Christian Mungiu se llevó por segunda vez la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve como un matrimonio religioso que decide mudarse a Noruega, la historia pone a prueba a los espectadores cuando la estricta crianza que imponen a sus hijos entra en conflicto con la legislación local sobre cómo se debe educar a los niños. Otro gran éxito de Cannes, "La bola negra" de Javier Calvo y Javier Ambrossi llegará a Mar del Plata con una historia inspirada en un cuento inconcluso de Federico García Lorca y que intercala tres relatos que transcurren en diferentes épocas. En el festival, el dúo creativo compartió el premio al Mejor director con Pavel Pawlikowski. La película es una de las tres preseleccionadas a ser la candidata al Oscar de España y cuenta en su elenco con Miguel Bernadeu, Guitarricadelafuente, Alberto González e incluye participaciones especiales de Penélope Cruz, Lola Dueñas, Antonio de la Torre, Natalia de Molina y la mismísima Glenn Close. También será parte de la programación "Notre Salut" de Emmnuel Marre, ganadora del premio al Mejor guión en la competencia oficial. Ambientada durante la ocupación alemana de Francia y basada en las memorias del padre del realizador, la película que también se conoce como "A Man of His Time" muestra la vida cotidiana de un funcionario del régimen de Vichy que no duda a la hora de enviar trenes a los campos de concentración con tal de mantener una vida acomodada.

De Un Certain Regard se podrá ver a la ganadora de ese certamen paralelo, "Everytime" de Sandra Wollner, que sigue a una familia tras la inesperada muerte de una adolescente, y muestra como el duelo termina empañando cada aspecto de sus vidas cotidianas por más que intenten ignorarlo. También será parte de la programación el filme animado que obtuvo el Premio Especial del Jurado, "Iron Boy" de Louis Clichy, y que integrará la sección Mar de Chicos y Chicas, así como el que se llevó el premio al Mejor actor para Bradley Fiomona Dembeasset, "Congo Boy" de Rafiki Fariala.

De Berlin estarán la ganadora al Mejor director, "Everbody Digs Bill Evans" de Grant Lee, sobre el gran pianista de jazz, que incluye participaciones de Bill Pullman y Laurie Metcalf, y la que le dejó el premio a la mejor actriz a Sandra Hüller, "Rose" de Markus Schleinzer. De Annecy se presentará en Mar del Plata la ganadora del festival dedicado al cine de animación, "La violinista" de Raúl García y Ervin Han, una coproducción entre Singapur y España que marca la primera vez que una película española gana el Cristal en ese certamen. Un detalle llamativo en este film animado para adultos es que entre quienes prestaron las voces figura Enrique Arce, quien en "La casa de papel" encarnó a Arturo Román.

Sundance dirá presente con la película que arrasó en el festival de cine independiente y que sigue adelante en la carrera por los premios: "Josephine" de Beth de Araújo. Protagonizada por Channing Tatum como un padre de familia que debe navegar por una situación tumultuosa cuando su hija de 8 años (Mason Reeves) presencia una violación en un parque, el film obtuvo el gran premio del jurado dramático así como el galardón que otorga la audiencia, una combinación que previamente puso en la carrera por la estatuilla dorada a "Minari" en 2020 y la ganadora "CODA" en 2021.

Por último, podrá verse en Mar del Plata la ganadora de la última edición del Festival de Shanghai, "Atlantic Rhapsody" de Kaifeng Zhong. La película china, que será parte de la sección Estados Alterados, cuenta en tono surrealista las desventuras de un empleado de supermercado que empieza a sufrir de insomnio después de cocinar un tiburón.

En pocas palabras

  • Festival de Cine: La 41° edición en Mar del Plata anuncia 10 películas nórdicas y títulos premiados internacionalmente.
  • Producciones Destacadas: Incluirá filmes ganadores en Cannes, Venecia, Berlín y Sundance, con foco en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.
  • Actividades Complementarias: El evento contará con paneles y conversaciones con cineastas de los países nórdicos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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