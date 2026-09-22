Festival de Cine de Mar del Plata: llegan las películas premiadas en Cannes, Venecia, Berlín y Sundance

De Berlin estarán la ganadora al Mejor director, "Everbody Digs Bill Evans" de Grant Lee, sobre el gran pianista de jazz, que incluye participaciones de Bill Pullman y Laurie Metcalf, y la que le dejó el premio a la mejor actriz a Sandra Hüller, "Rose" de Markus Schleinzer. De Annecy se presentará en Mar del Plata la ganadora del festival dedicado al cine de animación, "La violinista" de Raúl García y Ervin Han, una coproducción entre Singapur y España que marca la primera vez que una película española gana el Cristal en ese certamen. Un detalle llamativo en este film animado para adultos es que entre quienes prestaron las voces figura Enrique Arce, quien en "La casa de papel" encarnó a Arturo Román.

Sundance dirá presente con la película que arrasó en el festival de cine independiente y que sigue adelante en la carrera por los premios: "Josephine" de Beth de Araújo. Protagonizada por Channing Tatum como un padre de familia que debe navegar por una situación tumultuosa cuando su hija de 8 años (Mason Reeves) presencia una violación en un parque, el film obtuvo el gran premio del jurado dramático así como el galardón que otorga la audiencia, una combinación que previamente puso en la carrera por la estatuilla dorada a "Minari" en 2020 y la ganadora "CODA" en 2021.

Por último, podrá verse en Mar del Plata la ganadora de la última edición del Festival de Shanghai, "Atlantic Rhapsody" de Kaifeng Zhong. La película china, que será parte de la sección Estados Alterados, cuenta en tono surrealista las desventuras de un empleado de supermercado que empieza a sufrir de insomnio después de cocinar un tiburón.