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"Descansa en paz, mi amor": el desgarrador mensaje de la pareja del argentino que murió en el choque de trenes en España

Su pareja había difundido pedidos de ayuda en X durante la búsqueda y, tras la identificación del cuerpo, publicó un mensaje de despedida.

Agustín Randazzo vivía en España desde 2002 y viajaba habitualmente entre Madrid y Sevilla por motivos laborales. (Foto: archivo).

Agustín Randazzo vivía en España desde 2002 y viajaba habitualmente entre Madrid y Sevilla por motivos laborales. (Foto: archivo).
Leé también Los dramáticos audios de la torre de control antes del choque mortal de trenes en España
Las comunicaciones entre los trenes y la torre de control momentos anteriores al accidente. (Foto: gentileza Headtopics)

Las noticias son ciertas. Lamentablemente, Agustín no se encuentra entre nosotros. Siento que les debía dicha información. Descansa en paz, mi amor. Te amo”, escribió en X, donde utiliza el nombre de usuario @Sergihoran.

El hombre viajaba en el vagón número ocho del tren de Alta Velocidad Española (AVE), que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla cuando chocó contra una formación de la empresa Iryo.

La pareja había compartido en X distintos mensajes para intentar localizarlo. El miércoles, pocas horas después de la tragedia, publicó un pedido de ayuda ante la falta de información sobre su paradero.

Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor ayuda. Se llama Agustín Randazzo”, había escrito.

En otra publicación, relató las dificultades que había atravesado para obtener información en distintos centros de salud. Contó que había ido al hospital de Toledo, donde inicialmente le dijeron que no había registros sobre él, aunque trabajadores del lugar le indicaron que figuraba en una base de datos sin mayores detalles.

También mencionó que había buscado información en Ciudad Real y en los espacios habilitados para recibir a familiares de las víctimas. “Los teléfonos no sirven, nadie sabe nada”, expresó.

Los mensajes de despedida para Agustín Randazzo

La noticia de su muerte también generó mensajes de despedida de personas cercanas. Loreley Portas, amiga de Randazzo, publicó un homenaje en el que recordó el vínculo que compartían y los proyectos que habían quedado pendientes.

QEPD AMIGO DE MI ALMA. Agustín Randazzo. Te vamos a recordar, amar y extrañar por siempre. Fuiste demasiado para este mundo. Me quedo con lo que compartimos, con tus sueños y proyectos y con todo lo que no hicimos en mi corazón”, escribió.

Randazzo trabajaba en el área de telecomunicaciones y vivía en España desde 2002. Según trascendió, realizaba habitualmente el recorrido entre Madrid y Sevilla por motivos laborales. Su familia había denunciado su desaparición el miércoles por la mañana y la confirmación de su fallecimiento llegó más de 24 horas después del accidente.

El hombre fue la segunda víctima argentina identificada entre los fallecidos por el choque. La otra fue Ana Martina Conte Grand, una joven sanjuanina de 32 años que también residía en España.

El accidente involucró a un tren Iryo, que transportaba 147 pasajeros y se encontraba detenido a la altura de Urda, en Toledo, y a una formación AVE con 378 personas a bordo. Según la información publicada, el choque dejó al menos 74 muertos y otras 50 personas internadas en hospitales de la zona.

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