La Corte Suprema confirmó la condena a Aníbal Lotocki por las lesiones a Silvina Luna y otras mujeres

Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la presentación de la defensa amparándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Con esta resolución, la sentencia quedó firme y se agotó esta instancia de revisión judicial.

Esta decisión representa la cuarta oportunidad en la que la Corte Suprema interviene en el expediente. En sus dos primeras actuaciones, el tribunal se pronunció sobre las restricciones que se habían dispuesto contra Lotocki antes de que existiera una sentencia definitiva.

La tercera intervención estuvo relacionada con un planteo de la defensa contra la resolución de la Sala III, que también fue rechazado. Ahora, con esta nueva decisión, la Corte puso fin al último intento de Lotocki de modificar la condena por los hechos juzgados.

El dato que omitió Aníbal Lotocki sobre Silvina Luna

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, después de permanecer casi tres meses internada en el Hospital Italiano. En el marco de la investigación por su fallecimiento, este martes se realizó una nueva junta médica que buscó esclarecer las consecuencias de las intervenciones realizadas por Aníbal Lotocki y determinar si existieron medidas que podrían haber reducido el deterioro de su salud.

Tras el encuentro, el médico legista Jorge Dri habló con la prensa y destacó el trabajo de los profesionales que participaron de la evaluación. “La junta es satisfactoria en el sentido de que la excelencia profesional de todos los participantes de la junta, la verdad es un orgullo", expresó.

Sin embargo, uno de los puntos más importantes estuvo relacionado con el seguimiento médico que recibió Silvina y la posibilidad de haber evitado parte de las complicaciones que sufrió durante sus últimos años de vida.

"Se podría haber hecho algo para que la proyección lesional hacia el riñón hubiese sido menor. El tema mala praxis lo determinará el juicio, esto no es un juicio de valores", sostuvo Dri al referirse al accionar de Lotocki.

Consultado sobre si el cirujano había dimensionado las consecuencias de sus intervenciones, el especialista respondió: "Yo creo que no tuvo la repercusión en su cabeza de cómo podía llegar a ser la evolución del cuadro final".

En diálogo con Puro Show (El Trece), el médico también fue consultado sobre la posibilidad de que una intervención adecuada hubiera cambiado el desenlace. "El tema es el siguiente: el cuadro fue muy grave de entrada. O sea, cuando vos depositas en una persona un relojito que sabés que en determinado momento, mañana, pasado, dentro de un mes, o dos años puede pasar eso, indudablemente quién lo sabe...", explicó.

Finalmente, Dri remarcó que un control clínico oportuno podría haber disminuido las consecuencias que afectaron la calidad de vida de la actriz, aunque evitó asegurar que hubiera impedido su fallecimiento.

"Lo que sí se podía haber actuado haciendo un seguimiento clínico a tiempo hubiese mitigado de alguna manera la mala calidad de vida que tuvo Silvina en los últimos años", concluyó.