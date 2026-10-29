Tormentas fuertes en el AMBA y otras dos provincias: desde cuándo rige la alerta amarilla

Qué recomendaciones seguir ante la alerta amarilla por tormentas

Ante la posibilidad de tormentas intensas, se recomienda evitar salir de los hogares mientras se desarrollen los fenómenos. También es importante no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

En caso de que ingrese agua a la vivienda, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Además, es necesario cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

Los fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos y ocasional granizo. (Foto: archivo).

También se recomienda retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento. Quienes se encuentren al aire libre deben buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.