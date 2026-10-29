En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Tormentas
Servicio Meteorológico Nacional
Alerta meteorológica

Tormentas fuertes en el AMBA y otras dos provincias: desde cuándo rige la alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo durante la madrugada y la mañana del viernes 30 de octubre.

Tormentas fuertes en el AMBA y otras dos provincias: cuándo rige la alerta amarilla. (Foto: archivo).

Tormentas fuertes en el AMBA y otras dos provincias: cuándo rige la alerta amarilla. (Foto: archivo).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 30 de octubre en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. La advertencia alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y al sur de las otras dos provincias, donde se esperan precipitaciones durante la madrugada y la mañana.

Leé también Lluvias y tormentas en el AMBA: cómo estará el tiempo durante el fin de semana
Lluvias en el AMBA: cuándo vuelven las tormentas y cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Según el organismo, las zonas afectadas podrían registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Los fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas de viento y actividad eléctrica frecuente.

Según el SMN, las zonas afectadas podrían registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. (Foto: archivo).

Según el SMN, las zonas afectadas podrían registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. (Foto: archivo).

El SMN prevé valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Qué recomendaciones seguir ante la alerta amarilla por tormentas

Ante la posibilidad de tormentas intensas, se recomienda evitar salir de los hogares mientras se desarrollen los fenómenos. También es importante no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

En caso de que ingrese agua a la vivienda, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Además, es necesario cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

Los fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos y ocasional granizo. (Foto: archivo).

Los fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos y ocasional granizo. (Foto: archivo).

También se recomienda retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento. Quienes se encuentren al aire libre deben buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

En pocas palabras

  • Alerta amarilla: El SMN emitió alerta por tormentas para Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
  • Fenómenos previstos: Se esperan lluvias intensas, posible granizo, ráfagas de viento y actividad eléctrica.
  • Recomendaciones: Evitar salir, mantener limpios desagües y asegurar objetos.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tormentas Servicio Meteorológico Nacional AMBA
Notas relacionadas
Tormentas eléctricas: qué hacer para protegerse y evitar los errores más comunes
Se adelantó la alerta por tormentas fuertes en el AMBA: ráfagas y posible caída de granizo
Efecto "Super-Niño": las 13 provincias que están bajo alerta amarilla

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar