Murió Patrick Stewart a los 86 años, el icónico Picard de Star Trek y profesor Xavier de X-Men

En el mismo mensaje, destacaron el entorno afectivo que acompañó al artista hasta el final de su vida.

“Estuvo contenido en el cálido abrazo de su familia y sus amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa clase de emoción profunda que solo él podía inspirar después de toda una vida de entrega a los demás”, señalaron.

El actor Patrick Stewart y su esposa, la cantante Sunny Ozell. (Foto: Reuters).

Además, sus allegados recordaron la serenidad que transmitió durante sus últimos momentos. “Siempre atesoraremos la serenidad y la paz reflejadas en su rostro, un recuerdo perdurable de su gracia inquebrantable”, agregaron.

De Shakespeare a las grandes producciones de Hollywood

Nacido en Mirfield, en el condado inglés de Yorkshire, Stewart inició su recorrido artístico en el teatro y formó parte de la Royal Shakespeare Company. Su trabajo en los escenarios le permitió consolidar una reputación como intérprete antes de alcanzar reconocimiento mundial en el cine y la televisión.

A lo largo de seis décadas, desarrolló una carrera que incluyó producciones teatrales en Broadway y papeles en películas y series que lo convirtieron en una figura reconocida a ambos lados del Atlántico.

El actor con su título de caballero entregado por la reina Isabel II. (Foto: Reuters).

Su trayectoria también recibió importantes distinciones. El actor fue nombrado caballero por la corona británica, lo que le otorgó el tratamiento de sir, y obtuvo premios y nominaciones por sus interpretaciones en diferentes formatos.

Los personajes que lo convirtieron en una figura mundial

Uno de sus papeles más emblemáticos fue el del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, la serie de ciencia ficción que lo consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la franquicia. Su interpretación del comandante de la nave Enterprise quedó asociada a una de las etapas más recordadas de la saga.

Años después, Stewart volvió a conquistar al público con su interpretación del profesor Charles Xavier, el líder de los X-Men, en la adaptación cinematográfica de los cómics de Marvel. El personaje, un poderoso telépata que defiende la convivencia entre humanos y mutantes, se convirtió en otro de los grandes hitos de su carrera.

Patrick Stewart alcanzó fama internacional por su interpretación del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek. (Foto: Reuters).

Entre el teatro clásico y las producciones de alcance internacional, Stewart logró construir una trayectoria singular, con personajes que trascendieron generaciones y públicos. Su legado quedó ligado tanto a su trabajo en los escenarios como a dos franquicias que marcaron la historia reciente del entretenimiento.