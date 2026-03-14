Vecinos evacuados tras el derrumbe en Parque Patricios reclamaron con un abrazo al edificio colapsado
Cerca de 300 habitantes del complejo Estación Buenos Aires se reunieron para compartir información sobre el estado de las obras. “No nos van a derrumbar”, expresaron los damnificados.
Vecinos evacuados tras el derrumbe en Parque Patricios reclamaron con un abrazo al edificio colapsado.
A casi dos semanas del derrumbe del techo del estacionamiento subterráneo en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, vecinos evacuados realizaron una concentración pacífica frente a las torres del edificio, en la esquina de Astor Piazzolla y Montesquieu. El encuentro fue para exigir definiciones sobre la seguridad de la estructura, los plazos de regreso a sus viviendas y el sistema de alojamiento provisorio.
“No nos van a derrumbar”, expresó uno de los residentes durante el encuentro, frase que fue seguida por un aplauso generalizado entre las familias que participaron del reclamo. La convocatoria reunió familias con chicos, adultos mayores, vecinos con mascotas y residentes alojados en hoteles, quienes se acercaron hasta el perímetro vallado que delimita el acceso restringido al complejo.
El incidente ocurrió el martes 3 de marzo cerca de las 4.45 de la madrugada, cuando se produjo el colapso del techo del estacionamiento subterráneo en el sector de cocheras del edificio ubicado en Mafalda 907. Tras el episodio, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de las torres y restringieron los accesos mientras se realizan peritajes técnicos y trabajos de estabilización de la estructura.
Desde entonces, cientos de residentes permanecen alojados en hoteles, a la espera de definiciones sobre la seguridad del complejo. Los vecinos denuncian que la falta de información unificada, las dificultades para retirar pertenencias y los cambios en el alojamiento profundizaron la angustia, en tanto, el próximo martes se cumplirán dos semanas desde aquella madrugada.
El reclamo por información clara y plazos de regreso
Durante la concentración, los vecinos organizaron un registro por torre para identificar a los residentes presentes, una medida que, según explicaron, fue solicitada por el estudio jurídico de Fernando Burlando, que se constituyó como querellante en la causa.
Entre quienes participaron del encuentro estuvo Teresa Alfaro, enfermera del Hospital Garrahan y propietaria de uno de los departamentos del complejo. “La incertidumbre cada vez se profundiza más y nos hace sentir mal”, afirmó.
La evacuación generó situaciones complejas para muchas familias, especialmente para quienes tienen problemas de salud o personas con discapacidad.
El drama de los traslados y las estadías cortas
Otro de los reclamos centrales de los vecinos está vinculado con el sistema de hospedaje temporal, que, según denuncian, se renueva por períodos muy cortos. “Nos extienden la estadía cada dos o tres días. Es como una migaja”, expresó Alfaro.
El impacto de la evacuación también se refleja en otros aspectos de la vida cotidiana. Muchos vecinos debieron separarse de sus mascotas, que en algunos casos cumplen funciones terapéuticas. “Hay familias que tuvieron que dejarlas en casas de familiares. Eso genera mucha ansiedad”, explicó un vecino a la prensa.
La estrategia judicial del estudio de Burlando
Durante la concentración también hablaron representantes del estudio jurídico de Fernando Burlando, que representa a parte de los vecinos. El abogado Pablo Caruzzo explicó que el objetivo es determinar responsabilidades por el derrumbe. “Estamos trabajando para avanzar y determinar quién es el responsable para que pague los daños”, sostuvo.
Según indicó, la cadena de responsabilidades podría incluir empresas privadas y organismos públicos que debían controlar la obra. “Del sector privado hay tres responsables seguros. Después están los organismos públicos que omitieron controlar o auditar”, afirmó.
“Queremos volver a nuestras casas”
Un vecino leyó un texto en representación de las familias evacuadas. “Desde aquel derrumbe que interrumpió nuestros sueños, 175 familias tuvimos que huir de nuestro hogar con lo puesto”, expresó.
Durante la lectura recordó denuncias previas por filtraciones, autos dañados e inundaciones en el estacionamiento, y cuestionó la falta de respuestas. “No vamos a parar hasta que nuestros hijos vuelvan a tener una rutina feliz”, dijo. Y concluyó con una frase que sintetizó el clima del encuentro: “No nos van a derrumbar”.