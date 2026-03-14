Vecinos evacuados tras el derrumbe en Parque Patricios reclamaron con un abrazo al edificio colapsado. 

angustiados-y-sin-precisiones-sobre-cuando-PRAT4WKSMZHELBTO2O27XCWSJI (1) Angustiados y sin precisiones sobre cuándo volverán a sus departamentos, los vecinos hicieron un abrazo simbólico al edificio de Parque Patricios.

El reclamo por información clara y plazos de regreso

Durante la concentración, los vecinos organizaron un registro por torre para identificar a los residentes presentes, una medida que, según explicaron, fue solicitada por el estudio jurídico de Fernando Burlando, que se constituyó como querellante en la causa.

Entre quienes participaron del encuentro estuvo Teresa Alfaro, enfermera del Hospital Garrahan y propietaria de uno de los departamentos del complejo. “La incertidumbre cada vez se profundiza más y nos hace sentir mal”, afirmó.

La evacuación generó situaciones complejas para muchas familias, especialmente para quienes tienen problemas de salud o personas con discapacidad.

El drama de los traslados y las estadías cortas

Otro de los reclamos centrales de los vecinos está vinculado con el sistema de hospedaje temporal, que, según denuncian, se renueva por períodos muy cortos. “Nos extienden la estadía cada dos o tres días. Es como una migaja”, expresó Alfaro.

El impacto de la evacuación también se refleja en otros aspectos de la vida cotidiana. Muchos vecinos debieron separarse de sus mascotas, que en algunos casos cumplen funciones terapéuticas. “Hay familias que tuvieron que dejarlas en casas de familiares. Eso genera mucha ansiedad”, explicó un vecino a la prensa.

a8a14ed6-d5c9-4e3c-b3e1-f3fdc5036690 Cerca de 300 habitantes del complejo Estación Buenos Aires se reunieron para compartir información sobre el estado de las obras,

La estrategia judicial del estudio de Burlando

Durante la concentración también hablaron representantes del estudio jurídico de Fernando Burlando, que representa a parte de los vecinos. El abogado Pablo Caruzzo explicó que el objetivo es determinar responsabilidades por el derrumbe. “Estamos trabajando para avanzar y determinar quién es el responsable para que pague los daños”, sostuvo.

Según indicó, la cadena de responsabilidades podría incluir empresas privadas y organismos públicos que debían controlar la obra. “Del sector privado hay tres responsables seguros. Después están los organismos públicos que omitieron controlar o auditar”, afirmó.

de-forma-pacifica-los-vecinos-del-complejo-NVZYF2TCTVGUHOWO7QYGMCWVIA Vecinos evacuados tras el derrumbe en Parque Patricios.

“Queremos volver a nuestras casas”

Un vecino leyó un texto en representación de las familias evacuadas. “Desde aquel derrumbe que interrumpió nuestros sueños, 175 familias tuvimos que huir de nuestro hogar con lo puesto”, expresó.

Durante la lectura recordó denuncias previas por filtraciones, autos dañados e inundaciones en el estacionamiento, y cuestionó la falta de respuestas. “No vamos a parar hasta que nuestros hijos vuelvan a tener una rutina feliz”, dijo. Y concluyó con una frase que sintetizó el clima del encuentro: “No nos van a derrumbar”.