Derrumbe en Parque Patricios: la administración había hecho siete reclamos por filtraciones y advertía que podía agravarse

Los reclamos y advertencias

El primer reclamo formal fue enviado el 27 de enero de 2022 por correo electrónico al Banco Hipotecario, entidad que impulsó el fideicomiso del complejo habitacional y tenía a su cargo la "construcción, entrega y mantenimiento" del proyecto. Como no hubo respuesta, el 28 de junio de ese mismo año reiteró el pedido mediante otro mail.

Ante la falta de soluciones, en julio de 2022 los propietarios contrataron a un arquitecto para realizar un relevamiento técnico. El profesional elaboró dos informes independientes, que luego fueron incorporados al expediente judicial junto con videos y fotografías. En esos documentos se confirmaba la existencia de filtraciones de agua y se advertía que el problema podía agravarse con el tiempo.

En septiembre de 2022 los vecinos enviaron una carta documento al banco por filtraciones y presuntas fallas estructurales. Sin embargo, al no obtener respuestas, reiteraron los reclamos por correo electrónico en octubre y noviembre de ese mismo año.

Derrumbe en Parque Patricios

Recién en 2023 el administrador comenzó a tener contacto con representantes de COSUD, la constructora responsable de la obra. Según su testimonio, durante una asamblea realizada el 9 de noviembre de 2023 "donde se proponen distintas alternativas para avanzar y nuevamente se habla de distintos estudios jurídicos para iniciar acciones legales". "Ahí está la posibilidad de hacer un acuerdo con COSUD similar al del otro sector del complejo (que había tenido problemáticas y se resolvieron)” agregó.

Pero ese entendimiento finalmente no se concretó. “Nos dijeron que no querían dejar nada por escrito, pero que ellos seguían trabajando en la obra”, recordó el encargado.

Con el paso del tiempo y ante la falta de respuestas, los vecinos evaluaron financiar por su cuenta las reparaciones. El 9 de abril de 2025 se realizó una nueva asamblea para solicitar presupuestos tanto a estudios jurídicos como a empresas que pudieran reparar las filtraciones y otros daños. En otra reunión realizada el 14 de julio de 2025 tampoco se avanzó porque ninguna empresa presentó una cotización para la obra.

En total, el administrador participó de nueve asambleas vecinales en las que se abordó el problema: dos en 2022, una en 2023, dos en 2024, tres en 2025 y una más el 29 de enero de 2026.

Poco más de un mes después de ese último encuentro, una losa de aproximadamente 50 por 70 metros colapsó y destruyó el estacionamiento subterráneo del complejo. “De todas las asambleas, tengo las actas y grabaciones disponibles”, declaró el administrador, quien entregó ese material a la fiscal María del Rosario Salvetici.

La falla en seguridad

Durante su testimonio también señaló deficiencias en materia de seguridad dentro del edificio. El encargado reconoció que el complejo no contaba con un plano de evacuación ni con un manual de uso de los espacios, documentación que, según explicó, nunca fue entregada por la empresa constructora actualmente investigada por estrago culposo.

“Nosotros consultamos por nuestra parte a un profesional y nos indicaron que había obligación si era algo comercial. Pero si eran residencias no era obligatorio. Nosotros lo que mantuvimos son las indicaciones básicas que estaban de obra, las salidas de emergencia, las puertas, la luminaria, todo eso donde tenía que estar y mantenido. No había un plano de evacuación, pero sí el sistema de señalización estaba, tal cual nosotros lo encontramos de obra", declaró.

Y agregó: “En relación a eso, por ejemplo, hicimos una vez un reclamo de que de obra no estaba funcionando el sistema de escaleras donde apretabas un botón y funcionaba un extractor de aire. Yo nunca lo pude ver en funcionamiento. Incluso se lo pasamos a COSUD y nunca se hizo cargo”.