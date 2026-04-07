Aumento confirmado de ANSES para este beneficio clave para AUH

Este mecanismo de pago automático busca garantizar que el dinero llegue de forma directa y sin intermediarios a quienes más lo necesitan, en un contexto económico desafiante.

Cuánto se cobra en abril de 2026

Según la actualización confirmada por ANSES, el monto del Complemento Leche para abril de 2026 asciende a $51.547 por cada niño o niña que cumpla con los requisitos establecidos.

Este valor refleja el ajuste periódico del programa, que se rige por el índice de movilidad. De esta manera, el beneficio se adapta a las variaciones económicas, intentando preservar el poder adquisitivo de las familias beneficiarias.

El monto se liquida por cada menor, lo que implica que los hogares con más de un hijo dentro del rango etario contemplado pueden percibir un ingreso mayor en concepto de este complemento.

Cómo consultar si se cobra el beneficio

Para quienes deseen verificar la acreditación del pago, ANSES habilitó los canales digitales habituales. A partir del 10 de abril, los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación ingresando a la plataforma oficial Mi ANSES.

El procedimiento es sencillo:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Dirigirse a la sección “Hijos”

Seleccionar la opción “Mis asignaciones”

Allí se podrá visualizar tanto el monto correspondiente a la asignación principal como el adicional del Complemento Leche.

La digitalización del sistema permite un control más transparente, brindando a los usuarios la posibilidad de verificar en tiempo real los importes acreditados.

Calendario de pagos: cómo se organiza

El cronograma de pagos del Complemento Leche sigue la misma lógica que la AUH. Es decir, se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

Este esquema escalonado permite ordenar la acreditación de fondos y evitar saturaciones en el sistema bancario. Por lo tanto, no existe una fecha única de cobro, sino que cada beneficiario debe consultar su día específico dentro del calendario mensual.

Quiénes acceden al Complemento Leche

El universo de beneficiarios está claramente delimitado por ANSES. El programa alcanza a dos grupos principales:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 3 años inclusive.

con niños de hasta 3 años inclusive. Personas gestantes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

En ambos casos, el requisito fundamental es estar previamente incorporado a alguno de estos programas sociales. No es necesario realizar ninguna inscripción adicional, ya que el sistema detecta automáticamente a los beneficiarios.

Este enfoque busca reducir barreras de acceso y asegurar que el acompañamiento estatal llegue de forma oportuna durante etapas clave del desarrollo infantil.

El rol del Plan de los Mil Días

El Complemento Leche forma parte del denominado Plan de los Mil Días, una política pública que pone el foco en el período que va desde el embarazo hasta los primeros años de vida del niño.

Diversos estudios han demostrado que este lapso es determinante para el desarrollo futuro. Por ello, el Estado impulsa medidas que garanticen condiciones adecuadas de alimentación, salud y cuidado.

La inversión en la primera infancia no solo impacta en el presente, sino también en el largo plazo, contribuyendo a mejorar indicadores sociales y reducir desigualdades estructurales.

Compatibilidad con la Tarjeta Alimentar

Uno de los puntos más consultados por los beneficiarios es la compatibilidad entre el Complemento Leche y otros programas sociales. En este caso, ANSES aclaró que el beneficio es totalmente compatible con la Tarjeta Alimentar.

Esto significa que las familias pueden percibir ambos ingresos de manera simultánea, lo que representa un alivio económico adicional.

Sin embargo, existen diferencias importantes entre ambos programas:

El Complemento Leche se actualiza por movilidad , siguiendo los ajustes periódicos definidos por el sistema previsional.

, siguiendo los ajustes periódicos definidos por el sistema previsional. La Tarjeta Alimentar mantiene valores fijos desde marzo de 2024, sin modificaciones recientes.

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar

Actualmente, los valores de la Tarjeta Alimentar son los siguientes:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para quienes tienen dos hijos

$108.062 para hogares con tres o más hijos

Estos montos se mantienen sin cambios, lo que ha generado debates en torno a la necesidad de actualizaciones frente al contexto inflacionario.

Aun así, la combinación de ambos beneficios permite ampliar la cobertura alimentaria, especialmente en sectores vulnerables.

Impacto social en un contexto económico complejo

La actualización del Complemento Leche se produce en un escenario marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. En este contexto, los programas de asistencia directa adquieren un rol central para sostener el consumo básico.

Especialistas en políticas públicas coinciden en que este tipo de medidas no solo alivian la situación inmediata de las familias, sino que también previenen problemas de salud y nutrición en la infancia.

El acceso a una alimentación adecuada en los primeros años de vida es clave para evitar retrasos en el desarrollo, dificultades de aprendizaje y enfermedades a largo plazo.

La importancia de la continuidad del beneficio

Uno de los aspectos más valorados del Complemento Leche es su continuidad y previsibilidad. Al tratarse de un pago mensual automático, las familias pueden incorporarlo a su planificación económica.

Además, la actualización periódica mediante el índice de movilidad busca evitar que el beneficio quede desfasado frente al aumento del costo de vida.

No obstante, distintos sectores señalan que los ajustes deben acompañar de manera más dinámica la evolución de los precios, especialmente en alimentos básicos.

Perspectivas y desafíos

De cara al futuro, el principal desafío será mantener y fortalecer este tipo de políticas en un contexto fiscal complejo. La sostenibilidad de los programas sociales y su capacidad de adaptación a la realidad económica serán claves para su efectividad.

Asimismo, se plantea la necesidad de integrar estos beneficios con otras políticas de salud, educación y desarrollo social, generando un enfoque más integral en la atención de la primera infancia.