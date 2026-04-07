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Se tatuó por error el escudo de Independiente con las siglas G.A.Y. y recibió amenazas: "Es lo más estúpido que hice"

La cantante Marilina Bertoldi contó por qué se tatuó un escudo similar al de Independiente con las siglas G.A.Y. y relató el fuerte impacto que tuvo la viralización en redes sociales.

Se tatuó por error el escudo de Independiente con las siglas G.A.Y. y recibió amenazas: Es lo más estúpido que hice

La polémica que rodeó a Marilina Bertoldi en las últimas semanas sumó un nuevo capítulo. La artista decidió romper el silencio y explicar el origen de su tatuaje viral: un diseño inspirado en el escudo de Independiente, pero con las siglas “G.A.Y.” en lugar de las tradicionales “C.A.I.”.

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La imagen, que se difundió masivamente tras una presentación en Baradero, generó una fuerte reacción en redes sociales. Lo que para Bertoldi era un gesto personal terminó convirtiéndose en un foco de polémica, con críticas de hinchas y una escalada de agresiones.

Por qué Marilina Bertoldi se hizo el tatuaje

Según explicó la propia cantante, la decisión fue completamente espontánea y sin conocimiento del trasfondo futbolero. “Yo no soy futbolera, nadie alrededor mío es futbolero”, aclaró.

La idea surgió a partir de un sticker que recibió por WhatsApp: un escudo rosa con la inscripción “GAY”. “Dije: ‘Tengo libre la tarde, voy y me lo hago con mi amiga’. Mi amiga, tampoco futbolera, me dice: ‘¡Qué divertido!’”, relató. El tatuaje fue realizado sin dimensionar su vínculo con un club de fútbol, algo que descubriría después.

Qué pasó cuando el tatuaje se hizo viral

El conflicto comenzó cuando la tatuadora compartió el diseño en redes sociales. Fue entonces cuando Bertoldi entendió la referencia y empezó a recibir mensajes de todo tipo. “Entonces era gente amenazándome de muerte y gente de Racing diciéndome: ‘Te amo’”, contó.

La artista fue autocrítica al referirse a la situación: “Es la cosa más estúpida que hice en mi vida”, expresó, reconociendo que no investigó el origen del símbolo antes de tatuárselo.

Además, reflexionó sobre la reacción que generó: “Aparentemente, a los hombres del fútbol no les gusta la homosexualidad. No es un buen match”, dijo en relación al tono de algunos mensajes.

A pesar del impacto que tuvo la viralización, Bertoldi aseguró que no tiene intención de borrarlo. “Por momentos me siento un poco insegura en la calle, pero lo voy a seguir llevando con orgullo”, afirmó.

También aclaró que nunca buscó provocar ni generar una controversia con el club o sus hinchas: “No soy de Independiente, no soy de Racing, no soy nada. Solo es a favor de la comunidad LGBT”, explicó.

La cantante incluso reveló que, en un primer momento, pensó en eliminarlo: “Antes de que se cumplieran 24 horas, ya estaba averiguando para sacármelo porque me asusté mucho”.

Con el paso de los días, sin embargo, resignificó el episodio. “Soy gay, eso es lo que quería decir”, concluyó, dejando en claro que, más allá del error que reconoce, el mensaje detrás del tatuaje sigue vigente para ella.

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