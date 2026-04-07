América TV, junto a UIP y Dentsu Programmatic, acelera su estrategia digital con su debut en YouTube Partner Sales
La campaña apuesta por la segmentación avanzada, distribución cross-device y contenidos de alto impacto para acompañar un estreno cinematográfico clave.
América TV dio un paso clave en su estrategia digital con el lanzamiento de su primera campaña dentro del programa YouTube Partner Sales (YPS), en alianza con UIP y Dentsu Programmatic. La iniciativa, que acompaña el estreno de “The Super Mario Galaxy. Movie”, marca un hito en la evolución del ecosistema digital del canal y refuerza su posicionamiento en entornos premium.
La campaña se implementa en el Brand Channel oficial de América TV en YouTube mediante el formato Sponsorship, una solución de alto impacto que permite a las marcas integrarse de manera exclusiva dentro de contenidos relevantes y de alto consumo. De esta forma, la señal avanza en la consolidación de propuestas comerciales innovadoras alineadas con las nuevas formas de consumo audiovisual.
Estrategia y ejecución
El desafío planteado por UIP, junto a dentsu Programmatic, fue amplificar el awareness del estreno mediante una estrategia capaz de combinar alcance masivo con segmentación precisa, garantizando al mismo tiempo un entorno seguro para las marcas y presencia en múltiples dispositivos.
Para responder a este objetivo, América TV y Amnet desarrollaron una propuesta integral basada en un esquema de Sponsorship exclusivo en contenidos de alto rendimiento. La campaña incluyó integraciones dentro de los programas más relevantes del canal -con especial foco en LAM- y una amplificación a lo largo de todo el ecosistema digital.
En este proceso, el expertise de Dentsu Programmatic resultó clave tanto en la definición de audiencias como en la optimización de la pauta y la implementación de una estrategia de distribución programática eficiente. El uso del formato Sponsorship permitió a UIP dominar la pauta dentro del contenido seleccionado, asegurar visibilidad prioritaria frente a la audiencia y asociar su marca con contenidos altamente consumidos.
Audiencias y objetivos
La estrategia fue diseñada para maximizar cobertura y eficiencia, apoyándose en una distribución cross-device que abarca mobile, desktop y Connected TV. A su vez, se implementó una segmentación avanzada y un enfoque en consumo on-demand, en línea con los hábitos actuales de los usuarios.
Entre los resultados esperados se destacan un alto nivel de recordación de marca, un incremento en la intención de asistencia al cine y una fuerte asociación con contenidos premium. En particular, la campaña busca capitalizar la visibilidad que ofrece uno de los programas más consumidos del ecosistema digital de América TV.
La iniciativa representa un triple hito: no solo implica el lanzamiento de YouTube Partner Sales en América TV, sino también la promoción de un estreno cinematográfico de gran impacto y la consolidación de una sinergia estratégica entre medio, agencia y anunciante.
En este contexto, la colaboración entre Grupo América Digital, UIP y dentsu Programmatic posiciona a la compañía como un socio clave para las marcas que buscan combinar impacto, data y audiencias calificadas en entornos digitales premium.