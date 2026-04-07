América TV, junto a UIP y Dentsu Programmatic, acelera su estrategia digital con su debut en YouTube Partner Sales

America_uno

En este proceso, el expertise de Dentsu Programmatic resultó clave tanto en la definición de audiencias como en la optimización de la pauta y la implementación de una estrategia de distribución programática eficiente. El uso del formato Sponsorship permitió a UIP dominar la pauta dentro del contenido seleccionado, asegurar visibilidad prioritaria frente a la audiencia y asociar su marca con contenidos altamente consumidos.

Audiencias y objetivos

La estrategia fue diseñada para maximizar cobertura y eficiencia, apoyándose en una distribución cross-device que abarca mobile, desktop y Connected TV. A su vez, se implementó una segmentación avanzada y un enfoque en consumo on-demand, en línea con los hábitos actuales de los usuarios.

Entre los resultados esperados se destacan un alto nivel de recordación de marca, un incremento en la intención de asistencia al cine y una fuerte asociación con contenidos premium. En particular, la campaña busca capitalizar la visibilidad que ofrece uno de los programas más consumidos del ecosistema digital de América TV.

La iniciativa representa un triple hito: no solo implica el lanzamiento de YouTube Partner Sales en América TV, sino también la promoción de un estreno cinematográfico de gran impacto y la consolidación de una sinergia estratégica entre medio, agencia y anunciante.

En este contexto, la colaboración entre Grupo América Digital, UIP y dentsu Programmatic posiciona a la compañía como un socio clave para las marcas que buscan combinar impacto, data y audiencias calificadas en entornos digitales premium.