Alerta AUH y SUAF: el paso a paso para destrabar la Ayuda Escolar y cobrar el retroactivo
ANSES aclaró qué deben hacer las familias que no recibieron el pago automático de la Ayuda Escolar Anual. Los requisitos, el formulario necesario y el plazo de 60 días para recibir el dinero en la cuenta sueldo
Alerta AUH y SUAF: el paso a paso para destrabar la Ayuda Escolar y cobrar el retroactivo
Tras el inicio del ciclo lectivo, muchos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del SUAF notaron la ausencia de la Ayuda Escolar Anual en sus cuentas. Aunque ANSES realiza el pago masivo en marzo, miles de beneficiarios quedaron fuera del depósito automático por falta de datos actualizados.
Si sos uno de los afectados, no perdiste el beneficio: el organismo confirmó que el trámite para reclamar el dinero sigue vigente y explicó cómo realizar la gestión manual para cobrar en los próximos meses.
Por qué no cobré la Ayuda Escolar automáticamente
El pago automático solo alcanza a quienes presentaron el Certificado de Escolaridad el año anterior y tienen el vínculo familiar validado. Si el sistema detecta una inconsistencia o falta de acreditación de asistencia a clases, el pago se detiene.
Ayuda Escolar: cómo es el trámite para destrabar el pago
Para recibir el dinero, es obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad (Formulario PS 2.68). Una vez que ANSES procesa la carga del documento, el depósito se realiza en un plazo de 60 días.
Cómo hacerlo paso a paso:
Descargá el formulario: buscá el PS 2.68 en la web de ANSES o retiralo en una oficina.
Llevalo a la escuela: debe estar firmado y sellado por las autoridades del establecimiento educativo.
Subilo a Mi ANSES: entrá con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, sección "Hijos" > "Presentar Certificado Escolar".
Presencial: también podés llevarlo a una oficina de ANSES sin turno previo.
Dato Importante: aunque el pago de marzo ya pasó, tenés tiempo de presentar el certificado durante todo el ciclo lectivo para cobrar el retroactivo.
Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar
Hijos: deben tener entre 45 días y 17 años inclusive.
Discapacidad: no hay límite de edad, pero se debe contar con la autorización para el pago de asignaciones por discapacidad vigente.
Institución: el menor debe asistir a establecimientos de enseñanza pública o privada reconocida oficialmente.
Cuándo se habilita la carga digital
Si bien el sistema para el ciclo 2026 se activa progresivamente, especialistas recomiendan tener el formulario firmado por la escuela lo antes posible. Una vez que el botón de carga esté disponible en la app Mi ANSES, la presentación digital es la vía más rápida para acortar los tiempos de espera.
Por qué ANSES exige este trámite todos los años
El Certificado de Escolaridad es un requisito clave dentro del sistema de asignaciones familiares, ya que permite verificar que los menores continúan dentro del sistema educativo.
Este control forma parte de las políticas públicas destinadas a promover la permanencia escolar y garantizar que los beneficios sociales acompañen la trayectoria educativa de los chicos.
Por ese motivo, ANSES solicita la presentación del documento todos los años, incluso en aquellos casos en los que el pago se haya realizado automáticamente.