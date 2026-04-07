Alerta AUH y SUAF: el paso a paso para destrabar la Ayuda Escolar y cobrar el retroactivo

Cómo hacerlo paso a paso:

Descargá el formulario: buscá el PS 2.68 en la web de ANSES o retiralo en una oficina.

Llevalo a la escuela: debe estar firmado y sellado por las autoridades del establecimiento educativo.

Subilo a Mi ANSES: entrá con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, sección "Hijos" > "Presentar Certificado Escolar".

Presencial: también podés llevarlo a una oficina de ANSES sin turno previo.

Dato Importante: aunque el pago de marzo ya pasó, tenés tiempo de presentar el certificado durante todo el ciclo lectivo para cobrar el retroactivo.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar

Hijos: deben tener entre 45 días y 17 años inclusive.

Discapacidad: no hay límite de edad, pero se debe contar con la autorización para el pago de asignaciones por discapacidad vigente.

Institución: el menor debe asistir a establecimientos de enseñanza pública o privada reconocida oficialmente.

image.png La Ayuda Escolar ANSES 2025 busca acompañar a las familias argentinas en el inicio del ciclo lectivo. Foto: Anses.

Cuándo se habilita la carga digital

Si bien el sistema para el ciclo 2026 se activa progresivamente, especialistas recomiendan tener el formulario firmado por la escuela lo antes posible. Una vez que el botón de carga esté disponible en la app Mi ANSES, la presentación digital es la vía más rápida para acortar los tiempos de espera.

Por qué ANSES exige este trámite todos los años

El Certificado de Escolaridad es un requisito clave dentro del sistema de asignaciones familiares, ya que permite verificar que los menores continúan dentro del sistema educativo.

Este control forma parte de las políticas públicas destinadas a promover la permanencia escolar y garantizar que los beneficios sociales acompañen la trayectoria educativa de los chicos.

Por ese motivo, ANSES solicita la presentación del documento todos los años, incluso en aquellos casos en los que el pago se haya realizado automáticamente.