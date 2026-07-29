Video: así fueron los segundos previos al vuelco en Cataratas que terminó con un turista muerto

Según informaron los Bomberos, la víctima fatal murió ahogada tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Aunque fue rescatada y trasladada al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, los médicos no lograron salvarle la vida.

Además, un hombre de 49 años fue hospitalizado consciente y respirando por sus propios medios, mientras que su yerno quedó en observación sin necesidad de recibir atención médica.

Investigan las causas del vuelco: ¿alto caudal?

Durante el horario del accidente, el caudal de agua de las Cataratas alcanzó 4,3 millones de litros por segundo, casi el triple del promedio habitual de 1,5 millones. Sin embargo, las autoridades todavía no determinaron si esa condición tuvo relación con el vuelco.

Tras el accidente, la Marina de Brasil participó del operativo y la Capitanía Fluvial del Río Paraná abrió una investigación para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar eventuales responsabilidades.

El comunicado de la empresa

La empresa Macuco Safari, responsable de la excursión, suspendió todas sus actividades durante tres días y ofreció a los pasajeros la posibilidad de reprogramar el paseo o solicitar el reembolso.

En un comunicado, expresó sus condolencias a la familia del turista fallecido y aseguró que todas las personas fueron rescatadas inmediatamente después del incidente.

Además, destacó que opera desde hace más de cuatro décadas en el Parque Nacional del Iguazú y afirmó que cuenta con embarcaciones modernas, certificaciones vigentes y protocolos de seguridad.

Por su parte, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) confirmó que la concesionaria tenía la documentación en regla y colaborará con la investigación para esclarecer las causas del accidente.