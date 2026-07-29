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Video: así fueron los segundos previos al vuelco en Cataratas que terminó con un turista muerto

Las imágenes fueron registradas por un turista brasileño que realizaba una excursión cerca del lugar del accidente en el que murió un joven neerlandés de 26 años durante el paseo Macuco Safari.

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Video: así fueron los segundos previos al vuelco en las Cataratas del Iguazú que terminó con un turista muerto

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Las imágenes muestran parte del operativo de emergencia desplegado sobre el río, con varias embarcaciones asistiendo a las víctimas. En el video también se observa a una persona con chaleco salvavidas sobre las rocas y la lancha completamente volcada mientras avanzaban las tareas de rescate.

Cómo fue el accidente en las Cataratas del Iguazú

El hecho ocurrió cerca de las 12.20 de este martes, cuando los equipos de emergencia fueron alertados por un operativo de búsqueda y rescate en el río, en la zona de Foz do Iguaçu, Brasil.

La embarcación transportaba a ocho personas: seis turistas de nacionalidad neerlandesa, todos integrantes de una misma familia, además del piloto y un tripulante.

Según informaron los Bomberos, la víctima fatal murió ahogada tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Aunque fue rescatada y trasladada al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, los médicos no lograron salvarle la vida.

Además, un hombre de 49 años fue hospitalizado consciente y respirando por sus propios medios, mientras que su yerno quedó en observación sin necesidad de recibir atención médica.

Investigan las causas del vuelco: ¿alto caudal?

Durante el horario del accidente, el caudal de agua de las Cataratas alcanzó 4,3 millones de litros por segundo, casi el triple del promedio habitual de 1,5 millones. Sin embargo, las autoridades todavía no determinaron si esa condición tuvo relación con el vuelco.

Tras el accidente, la Marina de Brasil participó del operativo y la Capitanía Fluvial del Río Paraná abrió una investigación para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar eventuales responsabilidades.

El comunicado de la empresa

La empresa Macuco Safari, responsable de la excursión, suspendió todas sus actividades durante tres días y ofreció a los pasajeros la posibilidad de reprogramar el paseo o solicitar el reembolso.

En un comunicado, expresó sus condolencias a la familia del turista fallecido y aseguró que todas las personas fueron rescatadas inmediatamente después del incidente.

Además, destacó que opera desde hace más de cuatro décadas en el Parque Nacional del Iguazú y afirmó que cuenta con embarcaciones modernas, certificaciones vigentes y protocolos de seguridad.

Por su parte, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) confirmó que la concesionaria tenía la documentación en regla y colaborará con la investigación para esclarecer las causas del accidente.

En pocas palabras

  • Video: Turista brasileño captó instantes posteriores al vuelco de lancha en Cataratas del Iguazú.
  • Accidente fatal: Joven neerlandés de 26 años murió ahogado tras sufrir paro cardiorrespiratorio.
  • Investigación: Marina de Brasil y Capitanía Fluvial iniciaron sumario para esclarecer causas del siniestro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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