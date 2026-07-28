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Volcó una lancha turística en un paseo por las Cataratas del Iguazú y hay al menos una víctima fatal

Bomberos y rescatistas trabajaron para localizar a la persona que había desaparecido tras caer al agua durante una excursión en el lado brasileño del Iguazú.

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Volcó un bote turístico en un paseo por las Cataratas. (Foto: gentileza Misiones Online)

Volcó un bote turístico en un paseo por las Cataratas. (Foto: gentileza Misiones Online)

Un importante operativo de rescate se desarrolló este martes en el río Iguazú, en el sector brasileño de las Cataratas, luego de que una embarcación del tradicional paseo turístico Macuco Safari se diera vuelta durante una excursión. Las autoridades confirmaron la muerte de una persona que habría desaparecido tras caer al agua.

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El accidente ocurrió poco después de las 11 de la mañana en una zona conocida como Puenteón de la Gran Aventura, mientras la lancha realizaba el recorrido habitual por el río. En los primeros minutos, la información fue confusa y no se pudo establecer con precisión cuántas personas viajaban a bordo ni cuál era el estado de todos los pasajeros.

Con el correr de las horas en A24 confirmaron la muerte de una persona y dieron parte de varios heridos que terminaron internados. Se estima que en la embarcación iban al menos 20 pasajeros que sufrieron el accidente durante el paseo turístico.

El hecho generó que bomberos y equipos especializados en rescate acuático iniciaran un intenso operativo de búsqueda, mientras otros pasajeros recibían asistencia en el lugar.

Las autoridades brasileñas no difundieron un parte oficial que confirme la cantidad de heridos, posibles víctimas fatales o personas rescatadas. Tampoco trascendieron las identidades de quienes participaban de la excursión.

Las causas del vuelco todavía son motivo de investigación. Los peritos deberán determinar qué ocurrió durante la navegación y analizar tanto las condiciones del río como el estado de la embarcación al momento del accidente.

Los antecedentes de accidentes en el paseo Macuco Safari

El episodio reavivó el recuerdo de otros graves accidentes registrados en las excursiones náuticas de las Cataratas del Iguazú.

El antecedente más trágico ocurrió en septiembre de 1999, cuando dos embarcaciones del Macuco Safari colisionaron durante una maniobra. Como consecuencia del impacto, una de las lanchas volcó y murieron siete personas, entre ellas seis turistas extranjeros y el piloto. La tragedia derivó en una investigación sobre las maniobras realizadas y los protocolos de seguridad del servicio.

Otro hecho de gravedad se registró en marzo de 2011, esta vez en el sector argentino de las Cataratas del Iguazú. Durante una excursión náutica, una embarcación volcó y dos turistas estadounidenses perdieron la vida. Tras ese accidente, las autoridades suspendieron temporalmente los paseos mientras se realizaban las pericias correspondientes.

El accidente ocurrió durante una excursión en el lado brasileño del Iguazú. (Foto: gentileza Misiones Online)

El accidente ocurrió durante una excursión en el lado brasileño del Iguazú. (Foto: gentileza Misiones Online)

Mientras continúa el operativo de búsqueda en el lado brasileño del parque, se espera un comunicado oficial que permita confirmar cuántas personas viajaban en la embarcación, si hubo heridos o fallecidos y cuál es la situación de la persona reportada como desaparecida.

En pocas palabras

  • Bote turístico volcó: Operativo de rescate en las Cataratas del Iguazú buscan a una persona desaparecida tras caer al río.
  • Accidente en paseo Macuco Safari: Embarcación se dio vuelta durante una excursión, autoridades investigan las causas.
  • Antecedentes trágicos: El incidente evoca accidentes previos en el mismo paseo, incluyendo uno en 1999 con siete fallecidos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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