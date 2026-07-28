Volcó una lancha turística en un paseo por las Cataratas del Iguazú y hay al menos una víctima fatal

Las autoridades brasileñas no difundieron un parte oficial que confirme la cantidad de heridos, posibles víctimas fatales o personas rescatadas. Tampoco trascendieron las identidades de quienes participaban de la excursión.

Las causas del vuelco todavía son motivo de investigación. Los peritos deberán determinar qué ocurrió durante la navegación y analizar tanto las condiciones del río como el estado de la embarcación al momento del accidente.

Los antecedentes de accidentes en el paseo Macuco Safari

El episodio reavivó el recuerdo de otros graves accidentes registrados en las excursiones náuticas de las Cataratas del Iguazú.

El antecedente más trágico ocurrió en septiembre de 1999, cuando dos embarcaciones del Macuco Safari colisionaron durante una maniobra. Como consecuencia del impacto, una de las lanchas volcó y murieron siete personas, entre ellas seis turistas extranjeros y el piloto. La tragedia derivó en una investigación sobre las maniobras realizadas y los protocolos de seguridad del servicio.

Otro hecho de gravedad se registró en marzo de 2011, esta vez en el sector argentino de las Cataratas del Iguazú. Durante una excursión náutica, una embarcación volcó y dos turistas estadounidenses perdieron la vida. Tras ese accidente, las autoridades suspendieron temporalmente los paseos mientras se realizaban las pericias correspondientes.

El accidente ocurrió durante una excursión en el lado brasileño del Iguazú. (Foto: gentileza Misiones Online)

Mientras continúa el operativo de búsqueda en el lado brasileño del parque, se espera un comunicado oficial que permita confirmar cuántas personas viajaban en la embarcación, si hubo heridos o fallecidos y cuál es la situación de la persona reportada como desaparecida.