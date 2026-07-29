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El tiempo cambia en Buenos Aires: cuándo vuelven el sol y las temperaturas más agradables

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mejora del tiempo en Buenos Aires, con menos lluvias, algunos períodos de sol y temperaturas frescas. El pronóstico para los próximos días, hasta el domingo.

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El tiempo cambia en Buenos Aires: cuándo vuelven el sol y las temperaturas más agradables

El tiempo cambia en Buenos Aires: cuándo vuelven el sol y las temperaturas más agradables

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mejora progresiva del tiempo en el AMBA, con menor probabilidad de lluvias y temperaturas frescas. Cómo estará el clima día por día hasta el domingo.

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Después de varios días signados por la inestabilidad y las precipitaciones, el tiempo comenzará a mostrar una mejora en Buenos Aires. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias perderán protagonismo durante los próximos días y habrá una mayor presencia de condiciones estables.

Aunque las temperaturas continuarán siendo bajas, especialmente durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo presente algunos períodos de sol hacia el final de la semana. Las máximas, en tanto, tendrán una leve recuperación.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante los próximos días

Miércoles 29

El miércoles se presentará con tiempo estable y cielo parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones y las temperaturas serán de las más bajas de la semana. La mínima será de 9°C, mientras que la máxima llegará a 16°C.

Jueves 30

El jueves continuará la tendencia de mejora, con algunos momentos de sol entre períodos de nubosidad. La mañana será fría, con una mínima estimada en 7°C, la más baja del período. Por la tarde, la máxima alcanzará los 16°C.

Viernes 31

El último día de la semana laboral tendrá condiciones más agradables. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con temperaturas en ascenso. Los registros térmicos estarán entre los 9°C y los 18°C.

Sábado 1° de agosto

El buen tiempo continuará durante el sábado. Si bien el cielo podría permanecer mayormente nublado, no se esperan precipitaciones y las condiciones serán favorables para realizar actividades al aire libre. La mínima será de 12°C y la máxima llegará a 19°C.

Domingo 2 de agosto

El fin de semana cerrará con un panorama estable y nubosidad variable. Las probabilidades de lluvias serán bajas y las temperaturas se ubicarán entre los 12°C y los 19°C.

¿Cómo seguirá el clima en Buenos Aires?

En términos generales, los últimos días de las vacaciones de invierno estarán marcados por una mejora gradual del tiempo en el AMBA. Después de un comienzo de semana más inestable, las precipitaciones irán quedando atrás y darán paso a jornadas con mayor estabilidad.

Las mañanas seguirán siendo frías, pero las temperaturas máximas mostrarán una recuperación progresiva. De esta manera, el tramo final del receso escolar tendrá un escenario más favorable para organizar salidas, paseos y actividades al aire libre, con bajas probabilidades de lluvias y algunos momentos de sol.

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