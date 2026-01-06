Wanda Nara y Martín Migueles: la foto que provocó una catarata de bromas por un detalle llamativo

Martín Migueles y Wanda Nara con fajo de dólares en Uruguay

"Ni siquiera la mira, se aferra al billete", "Atendeme los dólares", "El único amor verdadero de Migueles son los verdes", "¿De dónde los habrá sacado", "Pocos dólares para ella", fueron apenas algunos de los comentarios que pudieron leerse en las redes sociales tras viralizarse la polémica imagen en cuestión.

Asimismo, quien terminó de hacer que la llamativa postal quedase expuesta por completo no fue otra que Yanina Latorre. A pesar de estar de vacaciones en Miami, la conductora de SQP (América TV) sigue de cerca la agenda de la farándula local.

Fue así que desde sus ya icónicas Instagram Stories en las que brinda la información más picante de los famosos en sus posteos con fondo negro y letras blancas, Latorre compartió la foto en cuestión y sentenció a pura ironía: "Atendeme los dólares... señor, guárdelos", mientras en la imagen se puede ver a Wanda intentado besar a Migueles al tiempo que él pareciera tener la vista perdida en vaya uno a saber dónde.

IG Yanina Latorre - Wanda Nara y Martín Migueles dólares

Cómo reaccionó Maxi López ante los rumores de infidelidad de Martín Migueles a Wanda Nara

Maxi López volvió a pisar suelo argentino para retomar su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), luego de haberse ausentado durante algunas semanas por un motivo muy especial: viajó a Europa para acompañar a Daniela Christiansson en el nacimiento de Lando, su segundo hijo en común. Tras ese paréntesis familiar, el ex futbolista regresó al país y fue abordado por la prensa apenas aterrizó.

En diálogo con Intrusos (América TV) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Maxi habló tanto de su presente personal como de algunos temas inevitables vinculados a Wanda Nara, su ex pareja y madre de sus hijos. Consultado por sus planes a futuro, reconoció que existe la idea de establecerse definitivamente en la Argentina dentro de un tiempo, aunque evitó dar mayores precisiones.

Durante la charla, el cronista también le preguntó por el revuelo mediático que se generó en los últimos días en torno a Wanda y su actual pareja, Martín Migueles, luego de que la ex Gran Hermano Claudia Ciardone asegurara que él le había escrito mensajes para reencontrarse tras un largo período sin contacto. Frente a ese escenario, Maxi fue contundente y marcó distancia: “Pensando en Wanda no, en mis hijos sí”, respondió, dejando en claro cuál es su prioridad.

Lejos de querer quedar atrapado en los rumores sentimentales que rodean a su ex, López se mostró algo cansado por el viaje y pidió no profundizar en el tema. “No me hables de los ex, de los ex porque quiero me quiero ir a casa, estoy cansado”, lanzó entre risas, buscando bajar el tono de la consulta y cerrar el asunto.

Sin embargo, el periodista insistió y fue más directo al mencionar los dichos de Claudia Ciardone, quien sostuvo que Migueles estaría con Wanda por interés. Ante esa afirmación, Maxi se desentendió por completo: “No tengo ni idea. No sé, te digo la verdad, no me acuerdo de lo mío, imaginate de los otros. Me mantengo al margen porque eso sí no estoy desayunado”, respondió, con ironía y sin intención de alimentar la polémica.

Por último, cuando fue consultado acerca de los rumores que hablan de una posible ruptura entre Wanda Nara y Martín Migueles, el ex futbolista volvió a mostrarse ajeno a la situación y mantuvo una postura conciliadora. “¿Hay ruptura? No sé, tengo que preguntar. Espero que esté todo calmo, en armonía como me fui que nos conviene a todos”, concluyó, dejando en claro que su foco está puesto en mantener la tranquilidad familiar y en continuar con sus compromisos laborales en el país.