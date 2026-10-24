Video: atropelló con la moto a un jubilado, lo mató y escapó

El motociclista se levantó, se quitó el casco y dejó el vehículo en el lugar. Poco después, otros jóvenes regresaron e intentaron retirar la moto mientras el hombre permanecía tendido en la calle.

El comerciante quiso ayudar y terminó agredido

El dueño de un negocio cercano salió para auxiliar a Quirulef e intentó impedir que se llevaran la motocicleta. La situación derivó en una discusión con varias personas que, según la reconstrucción difundida por medios locales, eran allegadas a uno de los motociclistas.

El comerciante terminó refugiándose dentro del local, mientras el grupo rompía los vidrios e intentaba forzar la puerta. De acuerdo con las imágenes, también llegó un Fiat Uno blanco, del que descendieron dos personas que hablaron con uno de los involucrados. Más tarde, la moto fue retirada del lugar.

El comerciante llamó a los servicios de emergencia. La Policía llegó alrededor de las 0.53 y la ambulancia, cerca de las 0.55.

La familia reclama que se esclarezca la muerte del jubilado

Los familiares comenzaron a buscar a Quirulef cuando no regresó a su casa. Al consultar en la Comisaría Tercera, se enteraron de que había sido trasladado al hospital Castro Rendón. Allí les informaron que había ingresado inconsciente y con un fuerte golpe en la cabeza.

El jubilado murió el 7 de octubre a las 11.30, con diagnóstico de muerte encefálica, según la documentación citada por medios locales. La causa fue caratulada como homicidio culposo en siniestro vial.

“Hace 15 días que mataron a mi padre y no tenemos información”, expresó Micaela, hija de la víctima, a LM Neuquén, y cuestionó la falta de avances en la investigación.